Pedro Troglio se deshizo en elogios por destacado jugador: "Decidió volver a Universitario"

El exentrenador de Universitario quedó cautivado ante un futbolista que vale casi 1 millón de euros y tomó la decisión de regresar a tienda crema esta temporada.

Solange Banchon
Pedro Troglio destacó a figura que regresó a Universitario esta temporada
Pedro Troglio destacó a figura que regresó a Universitario esta temporada | Composición: Líbero
Uno de los futbolistas de Universitario que nuevamente se viene ganando el cariño de los hinchas esta temporada es Diego Romero. Con 24 años, el arquero de la selección peruana demuestra que atraviesa un buen momento, más allá del último blooper que protagonizó ante Cienciano del Cusco. En ese sentido, desde Argentina, el técnico Pedro Troglio dio más detalles sobre el paso del guardameta en Banfield.

Diego Rebagliati destacó a 2 figuras de Universitario tras ganar a Cienciano

PUEDES VER: Rebagliati quedó impresionado con el nivel de 2 jugadores de Universitario tras triunfo: "Me gustó"

Pedro Troglio se rindió en elogios ante jugador que volvió a Universitario

Mediante una reciente entrevista con el programa de YouTube 'La Parrilla del Loco', el reconocido estratega argentino recordó la vez que tuvo en sus filas al talentoso portero nacional y lo llenó de elogios.

De la misma manera, reveló que el arribo de Romero al 'Taladro' para el 2025, se dio pensando en que Facundo Sanguinetti podría dejar el club; sin embargo, nunca se pudo concretar su transferencia hacia otro elenco. En ese contexto, luego la directiva quiso retenerlo con miras a este año, pero finalmente tomó la decisión de retornar a tienda merengue.

Diego Romero

Diego Romero regresó a Universitario desde Banfield

"A Diego Romero lo tuve en Banfield, es un arquerazo. Él llegó porque pensaron que a nuestro arquero titular y capitán Sanguinetti lo iban a vender, pero nunca se dio. Nosotros queríamos que se quede, pero él decidió volver a Universitario", expresó el DT de 60 años.

Diego Romero es titular en Universitario esta temporada

Esta campaña, Diego Romero se ha ganado el puesto de titular indiscutible para el entrenador español Javier Rabanal en Universitario de Deportes. Desde el arranque del Torneo Apertura 2026, el seleccionado nacional evidencia su importante presente, y seguridad bajo los tres palos. En números lleva disputados oficialmente 3 compromisos.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

