Universitario vs Cienciano por la Liga 1

¿El blooper del torneo? Diego Romero cometió insólito error y Cienciano descontó ante la 'U'

El portero de Universitario, Diego Romero, cometió insólito blooper en los minutos finales del partido para que Cienciano descuente en el Estadio Monumental.

Diego Medina
Blooper de Diego Romero para gol de Cienciano a Universitario.
Blooper de Diego Romero para gol de Cienciano a Universitario.
En los minutos finales del partido, Universitario se complicó al ceder un gol a Cienciano por un insólito blooper de Diego Romero en un tiro libre de Alejandro Hohberg. El atacante del 'Papá' mandó un remate a las manos del guardameta crema, pero terminó despejando mal el esférico y generó el 2-1 en el Estadio Monumental.

Gol de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario ante Cienciano.

Bloooper de Diego Romero en Universitario

Sobre los 79 minutos, se generó un tiro libre para Cienciano que lo ejecutó Alejandro Hohberg. El atacante remató directamente a la portería de Diego Romero, por lo que se entendía que iba a ser una pelota fácil para él. Sin embargo, controló mal el balón y permitió que el 'Papá' meta presión en la recta final.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

