¿El blooper del torneo? Diego Romero cometió insólito error y Cienciano descontó ante la 'U'

En los minutos finales del partido, Universitario se complicó al ceder un gol a Cienciano por un insólito blooper de Diego Romero en un tiro libre de Alejandro Hohberg. El atacante del 'Papá' mandó un remate a las manos del guardameta crema, pero terminó despejando mal el esférico y generó el 2-1 en el Estadio Monumental.

Bloooper de Diego Romero en Universitario

Sobre los 79 minutos, se generó un tiro libre para Cienciano que lo ejecutó Alejandro Hohberg. El atacante remató directamente a la portería de Diego Romero, por lo que se entendía que iba a ser una pelota fácil para él. Sin embargo, controló mal el balón y permitió que el 'Papá' meta presión en la recta final.