- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Universitario vs Cienciano
- Perú vs Ecuador
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Programación Liga 1
- Liga Peruana de Vóley
¿El blooper del torneo? Diego Romero cometió insólito error y Cienciano descontó ante la 'U'
El portero de Universitario, Diego Romero, cometió insólito blooper en los minutos finales del partido para que Cienciano descuente en el Estadio Monumental.
En los minutos finales del partido, Universitario se complicó al ceder un gol a Cienciano por un insólito blooper de Diego Romero en un tiro libre de Alejandro Hohberg. El atacante del 'Papá' mandó un remate a las manos del guardameta crema, pero terminó despejando mal el esférico y generó el 2-1 en el Estadio Monumental.
PUEDES VER: ¡Lo dejaron patear! Gol espectacular de Jairo Concha para el 1-0 de Universitario contra Cienciano
Bloooper de Diego Romero en Universitario
Sobre los 79 minutos, se generó un tiro libre para Cienciano que lo ejecutó Alejandro Hohberg. El atacante remató directamente a la portería de Diego Romero, por lo que se entendía que iba a ser una pelota fácil para él. Sin embargo, controló mal el balón y permitió que el 'Papá' meta presión en la recta final.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90