Sekou Gassama y la curiosa costumbre que puede afectar su nivel con Universitario

Universitario de Deportes, bajo la dirección técnica de Javier Rabanal, hará debutar oficialmente a Sekou Gassama en la Liga 1 y próximamente en la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, el delantero español-senegalés tendrá que asumir una importante costumbre que puede afectar su rendimiento de cara a los próximos partidos: estamos hablando del Ramadán.

Sekou Gassama y su importante costumbre que puede puede afectar su rendimiento con Universitario

Los directivos de Universitario, liderados por Álvaro Barco, decidieron fichar a Gassama para la temporada 2026 y desde su llegada a Perú, los hinchas merengues esperan ver su debut oficial vistiendo la camiseta crema en la Liga 1 y la Copa Libertadores.

No obstante, en medio de ello, desde el 17 de febrero al 19 de marzo, Sekou Gassama celebrará el Ramadán, el mes más sagrado de su religión llamada Islam, por lo que tendrá que ayunar durante estas fechas. Asimismo, será una temporada de oración y recogimiento para los musulmanes.

Sekou Gassama celebrará el Ramadán de febrero a marzo de 2026 y puede afectar su rendimiento en Universitario.

Por ello, si bien es una costumbre sagrada para el delantero español-senegalés, necesitará de una buena planificación de los nutricionistas y preparadores físicos de Universitario de Deportes con el objetivo de seguir rindiendo de buena forma en sus próximos partidos.

El diario AS de España informó en 2020 que, cuando Sekou Gassama se encontraba jugando en Fuenlabrada, el jugador contaba con el apoyo de una destacada nutricionista llamada Sara Pino. Ella ayudó al atacante con sus comidas basadas en tres tipos de nutrientes que contribuyeron a mejorar su rendimiento con su equipo en ese momento.

Sekou Gassama debutará con Universitario ante Cienciano

El técnico Javier Rabanal decidió convocar por primera vez a Sekou Gassama como una de las opciones para reemplazar a Álex Valera en el duelo ante Cienciano en la tercera jornada del Torneo Apertura de la Liga 1, que se llevará a cabo en el Estadio Monumental de Ate.