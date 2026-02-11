Universitario de Deportes está disputando la Liga 1 y próximamente la Copa Libertadores 2026. En medio de estas competencias, un futbolista que jugó en el AD Alcorcón, club de la tercera división de España, es el nuevo jugador del equipo merengue para la temporada 2026. Nos referimos a Etienne Beuzeville.

Beuzeville es un futbolista de la categoría 2008 que actualmente se encuentra entrenando en Universitario para disputar los partidos de la Liga 3 con el equipo de reserva.

Además, el delantero de 18 años llega al cuadro merengue procedente de la Agrupación Deportiva Alcorcón de la tercera división de España, club donde disputaba los encuentros del Juvenil A desde agosto de 2024 hasta principios de 2026.

Sin embargo, debido a que su pasantía en tierras europeas concluyó, razón que se desconoce, Etienne Beuzeville volvió nuevamente a Universitario de Deportes con el claro objetivo de ganarse un lugar en las divisiones menores del club y luego ser llamado al equipo principal.

Cabe mencionar que el flamante atacante del equipo merengue realizó una pasantía en España al mismo tiempo que el actual futbolista del Real Betis, Rafael Guzmán.

