0
Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibieron fuerte sanción tras penal cobrado a Universitario

Universitario recibió la noticia de que Kevin Ortega y Alejandro Villanueva fueron sancionados con varias fechas tras penal cobrado ante Cusco FC. Te contamos por cuánto tiempo estarán fuera.

Luis Blancas
Según informó Radio Programas del Perú (RPP), a través de Mario Pinedo, Kevin Ortega y Alejandro Villanueva recibirán 3 fechas de sanción tras el polémico penal cobrado a Universitario de Deportes ante Cusco FC.

NOTICIA EN DESARROLLO...

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

