Víctor Hugo Carrillo confesó la verdad sobre por qué no publican audios del VAR: "No hubo..."

Uno de los partidos que todavía viene siendo noticia con el pasar de los días es el Universitario vs Cusco FC por la fecha 2 del Torneo Apertura 2026 de la Liga 1. Como se recuerda, los cremas empataron en los últimos minutos tras un polémico penal que se cobró en contra del paraguayo Williams Riveros; situación que hizo que la institución merengue pida que se hagan públicos los audios del VAR, a través de un comunicado.

Víctor Hugo Carrillo confesó la verdad sobre por qué no publican audios del VAR

En medio de ello, Víctor Hugo Carrillo, expresidente de la Comisión Nacional de Árbitros brindó una entrevista con el programa de YouTube 'Fútbol Satélite' en donde reveló que de acuerdo a su postura, el campeonato se desarrollaba con cierta normalidad. A su vez, hizo énfasis en la objetiva labor que venía desempeñando el VAR en cada encuentro.

"De ahí en adelante, nosotros creímos que no hubo necesidad, porque no es una obligación de que en todos los partidos tengamos que sacar los videos, a veces en las repeticiones del partido queda muy claro. Tanto es así que en mi opinión, y de toda la Comisión de arbitraje del año pasado, el Torneo 2025 terminó sin ningún inconveniente, y por eso no hubo necesidad de sacar audios", precisó.

Por su parte, el jefe del VAR en el Perú, también recordó que en su momento bajo el mando de Winston Reátegui sí se aplicaba esta regla. "Desde el 2024, estábamos planificando sacar estos audios del VAR y difundirlos por jugadas controversiales. En el mes de mayo de 2025, se retiró al presidente por decisión de FPF, y tuve que asumir por pedido de Agustín Lozano. Nosotros continuamos difundiendo los audios en junio, julio y agosto", agregó.

Para finalizar, Víctor Hugo Carrillo aseguró que la CONAR ya trabaja en mejorar el justo desarrollo del sistema arbitral. "Haremos una solicitud formal a la Liga para implementar la cámaras goal line, que serán vitales para jugadas como las que se dio en Tarma. Nos dará una perspectiva más recta de lo que está ocurriendo", sentenció.