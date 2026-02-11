0

Martín Noriega, administrador de Boys, apunta contra la CONAR: "A Universitario le dieron la razón"

Una de las cabezas de Sport Boys quedo sorprendido con el accionar de la CONAR tras el fallo contra Universitario, a los del Callao los ignoraron.

Fabian Vega
Martín Noriega habló sobre la CONAR y Universitario
Un terremoto se generó en la Liga 1 a raíz del penal que cobraron en contra de Universitario en tierras cusqueñas. Una acción de William Riveros ocasionó que el árbitro Kevin Ortega vaya al VAR para darle un penal a Cusco FC. El partido terminó igualado y los cremas no quedaron nada contentos, hasta revelaron que el mismo Ortega confesó que se había equivocado.

CONAR sancionará a Kevin Ortega por penal cobrado en partido Cusco FC vs Universitario.

Ante la polémica, el presidente de la CONAR, Juan Manuel Sulca, tuvo que salir al frente para hablar de lo sucedido y comentó lo siguiente: "Lamentablemente son situaciones de juego que primero hubo un mal llamado del VAR y un cambio de decisión de Kevin que también me sorprende". Luego de confirmarse de que habrá posibles sanciones, en Sport Boys expresaron su malestar.

Indignación en Sport Boys

Sucede que el cuadro rosado también se vio afectado por el tema arbitral y del VAR, les anularon un gol légitimo y perjudicó el resultado de su partido ante ADT en Tarma. Terminaron perdiendo el duelo, lanzaron hasta un comunicado, pero no han tenido la atención que ha recibido Universitario en tiempo récord. El administrador del club del Callao salió al frente.

Video: L1 MAX

"Nuestra indignación se multiplicó cuando vimos las declaraciones que a Universitario si le dan la razón (CONAR). Vamos a ir hasta el final", comentó Martín Noriega, administrador de Sport Boys en L1 MAX. Desde el Callao no se quedarán de brazos cruzados y buscarán que recibir la misma respuesta a favor, tal cual han hecho con el cuadro de Javier Rabanal. Veremos que pasa.

Un mal comienzo de temporada

A un año de su centenario, Sport Boys no ha levantado cabeza y aún no ha logrado ganar un partido 'oficial'. Perdieron en su partido de presentación y vienen de sumar 1 punto en dos partidos de Liga 1. Su próximo partido será ante Atlético Grau, es su oportunidad para sumar sus primeros tres puntos en este 2026.

