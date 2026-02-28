ALERTA para inmigrantes en EE. UU.: denuncian que agentes de ICE se hacen pasar por policías para llevar a cabo la campaña de deportación de Trump

La tensión crece entre comunidades de inmigrantes en EE. UU. tras conocerse detalles de un polémico operativo en Columbia University, donde agentes federales habrían utilizado una estrategia engañosa para ingresar a una residencia estudiantil. El caso ha generado indignación y reavivado el debate sobre las tácticas empleadas en la ICE campaña de deportación.

El procedimiento involucró a la estudiante internacional Ellie Aghayeva, originaria de Azerbaiyán, cuya detención provocó protestas y cuestionamientos públicos. La controversia se da en el contexto de la política migratoria impulsada por el presidente Donald Trump, centrada en reforzar los operativos de control y deportación.

La estrategia que desató la indignación

De acuerdo con autoridades universitarias, agentes vinculados al Departamento de Seguridad Nacional habrían mostrado un volante de una supuesta menor desaparecida para acceder al edificio residencial, afirmando inicialmente ser policías. Esta acción les permitió llegar hasta el apartamento de la estudiante.

Agentes federales se hacen pasar por policías para operativos migratorios.

Un portavoz del gobierno federal negó irregularidades y sostuvo que los agentes se identificaron como funcionarios federales y portaban credenciales visibles. El NYPD acudió al lugar tras una llamada al 911 que alertaba sobre la presencia de hombres sospechosos, pero se retiró al confirmar que se trataba de agentes federales en un operativo activo.

Arresto, liberación y creciente tensión política

El caso desató protestas en Columbia y críticas de líderes políticos, quienes pidieron investigar las tácticas empleadas. Horas después de la detención, Aghayeva fue liberada, aunque enfrenta un proceso por visa cancelada, según confirmaron autoridades federales.

Expertos en seguridad advierten que este tipo de operativo migratorio podría afectar la confianza pública en las fuerzas del orden, especialmente en situaciones de emergencia. Mientras tanto, organizaciones defensoras de derechos civiles sostienen que la estrategia agrava el clima de temor entre inmigrantes en medio del endurecimiento de la política migratoria.