MALA NOTICIA para inmigrantes mexicanos y puertorriqueños en EE. UU.: USCIS suspende documento clave y genera incertidumbre

El USCIS anunció recientemente una medida que afecta a miles de inmigrantes en Estados Unidos. La entidad decidió suspender temporalmente un documento clave, generando incertidumbre entre inmigrantes mexicanos, puertorriqueños y otros extranjeros que dependen de este trámite para trabajar, estudiar o mantener su estatus legal en el país.

La medida, que ya está en vigor, provoca retrasos y complicaciones en la gestión de trámites migratorios, afectando solicitudes de visas y permisos esenciales para quienes esperaban iniciar trabajos temporales entre el 1 de enero y el 31 de marzo del año fiscal 2026. Expertos advierten que la suspensión puede generar retrasos significativos en los procesos legales de migración y un aumento de consultas legales por parte de los afectados.

USCIS suspende documento clave para mexicanos y puertorriqueños

El documento suspendido es la visa H-2B 2026, clave para trabajadores temporales no agrícolas que buscan empleo legal en Estados Unidos. Hasta que el USCIS no anuncie la reanudación de su emisión, los solicitantes deberán esperar y ajustar sus planes, lo que aumenta la preocupación entre las comunidades migrantes.

USCIS suspende la visa H-2B 2026 para inmigrantes mexicanos, puertorriqueños y más.



Especialistas en migración indican que la suspensión también podría afectar a los familiares y dependientes de los solicitantes, así como a quienes planeaban realizar viajes, renovaciones de visas o trámites relacionados con empleo temporal, complicando la planificación personal y laboral de muchos inmigrantes.

Consejos para quienes se ven afectados

Abogados de inmigración recomiendan:

Mantenerse informados mediante los comunicados oficiales del USCIS.

Evitar intermediarios no autorizados que prometan acelerar trámites.

Revisar alternativas legales disponibles mientras se normaliza la emisión de la visa H-2B 2026.

La situación continúa en desarrollo y se espera que el USCIS publique nuevas actualizaciones en los próximos días, mientras miles de inmigrantes esperan información sobre cuándo podrán retomar sus solicitudes y obtener su visa H-2B 2026.