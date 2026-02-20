Recientemente, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó que se agotaron las últimas plazas para la primera asignación adicional de visas H-2B del año 2026. Como se sabe, este tipo de visa es fundamental para los trabajadores temporales no agrícolas que desean acceder a oportunidades laborales legales en el país. ¿Qué pasará ahora con los inmigrantes?

Trump suspende la entrega de esta visa clave para este grupo de latinos por fuerte razón

'El Cronista' y otros portales internacionales expusieron esta decisión del gobierno de EE. UU., la cual afecta a miles de empleadores y aspirantes que planeaban empezar con sus actividades entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2026, un periodo caracterizado por una alta demanda laboral en sectores estacionales.

Según la notificación oficial, el organismo migratorio dio este anuncio luego que se llegara al límite de 18.490 visas H-2B, correspondiente a la primera ventana del calendario fiscal. Para evitar sobrepasar el número permitido, la agencia implementó un sistema automatizado que seleccionó las solicitudes recibidas antes de la fecha de cierre, lo que implica que solo aquellas elegidas continuarán con el proceso.

Cabe precisar que la visa H-2B es una de las más solicitadas en el ámbito de los permisos de trabajo temporal en Estados Unidos, especialmente en industrias que requieren mano de obra extranjera durante las temporadas pico.

Este tipo de visa hace posible que las empresas estadounidenses puedan contratar personal foráneo cuando no logran encontrar suficientes trabajadores locales para realizar tareas temporales fuera del sector agrícola.

¿Cómo acceder a esta visa?

Bajo este contexto, es bueno saber que, para que un empleador pueda acceder al programa de visas para trabajadores extranjeros, debe presentar ante USCIS pruebas que respalden tres condiciones fundamentales, que son las siguientes: