ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: ICE GANA TERRENO tras recibir poder para ARRESTAR a refugiados y realizar agresiva operación
Un reciente memorando del Departamento de Seguridad Nacional reveló un plan que autoriza a los funcionarios de inmigración a detener a refugiados en EE. UU.
¡Mucha atención! Para preocupación de muchos extranjeros, la administración de Donald Trump decidió iniciar acciones para arrestar a miles de personas que han sido admitidos legalmente en Estados Unidos como refugiados.
Según lo expuesto en un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), este grupo podría ser detenido indefinidamente mientras se lleva a cabo una "nueva evaluación" exhaustiva de su situación. ¿Qué relevancia tiene el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) al respecto?
ALERTA ROJA, inmigrantes indocumentados en EE. UU.: informe revela FUERTE ACCIÓN de inmigración por parte de ICE
ICE recibe poder para arrestar a refugiados y realizar agresiva operación
'The Guardian' y otros portales internacionales señalaron que, recientemente, el DHS ha implementado una nueva política que permite a los oficiales federales de inmigración arrestar de manera indefinida a cualquier persona que no haya obtenido el derecho a la residencia permanente, conocido como Green Card.
ICE recibe poder para arrestar a refugiados y realizar agresiva operación.
Con ello, se confirmó que el actual memorando, expuesto por la entidad y la prensa, pone fin a una directriz de la administración Obama de 2010, que establecía que no solicitar una Green Card dentro del primer año de admisión a Estados Unidos no era motivo suficiente para arrestar o detener a un individuo.
Cabe mencionar que esta sorpresiva decisión del DHS se produce en el contexto de un caso judicial en Minneapolis, donde un juez federal bloqueó el mes pasado a la administración Trump de llevar a cabo más arrestos de refugiados en Minnesota. Además, se ordenó la liberación de al menos 100 personas que habían sido detenidas por el ICE.
Esta preocupante iniciativa busca revisar miles de casos de refugiados mediante nuevas verificaciones de antecedentes y un análisis exhaustivo de las solicitudes de refugio.
¿Qué más revela el memorando?
Bajo este contexto, el documento señala que esta acción parece desafiar de manera directa la orden emitida por el juez Tunheim. En este memorando, se menciona que la guía actual, considerada "incompleta", obliga a las autoridades a llevar a cabo arrestos y detenciones.
En esta nueva orden, se revela que la admisión de un refugiado en Estados Unidos es condicional y sujeta a una revisión obligatoria transcurrido un año. Asimismo, se establece que los refugiados que sean detenidos puedan permanecer bajo custodia durante el tiempo que dure el proceso de inspección y examen.
