NI ICE pudo detenerlo: la INESPERADA RAZÓN por la que un salvadoreño ganó su caso en EE. UU.

La jueza federal Paula Xinis determinó el martes 17 de febrero de 2026 que ICE no puede volver a detener al inmigrante salvadoreño Kilmar Abrego García, ya que su periodo de detención de 90 días expiró y el Gobierno carece de un plan viable para deportarlo. En su fallo, criticó las acciones de las autoridades, señalando que habían amenazado con trasladarlo a países de África sin posibilidades reales de éxito, según reportó N+ Univision.

Este fallo se produce tras una larga y controvertida batalla legal en la que ICE intentó mantener detenido al inmigrante, alegando que debía ser deportado a países distintos al de su origen.

El caso de Kilmar Abrego García: su lucha contra la deportación

Kilmar Abrego García llegó a Estados Unidos siendo adolescente y vivió en Maryland durante años, donde formó una familia con su esposa y un hijo, ambos ciudadanos estadounidenses.

En 2019, un juez de inmigración había decidido que Abrego García no podía ser deportado a El Salvador debido a amenazas de una pandilla que ponían en riesgo a su familia. Sin embargo, en 2025 fue deportado por error a su país de origen, un hecho que generó un fuerte rechazo público y dio lugar a nuevos procesos judiciales.

Ante la presión social y una orden judicial, la administración del presidente Donald Trump lo repatrió en junio, aunque antes de su regreso enfrentó una acusación por tráfico de personas en Tennessee, cargo que Abrego García rechazó categóricamente y al que se declaró inocente.

En respuesta, el Gobierno estadounidense sostuvo que Abrego García no podía quedarse en el país y propuso su expulsión a varios países africanos, incluyendo Uganda, Esuatini, Ghana y Liberia, según documentos presentados en la corte y reportados por N+ Univision.