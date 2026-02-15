- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla de la Liga 1
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Boca Juniors vs Platense
- Cruz Azul vs Tigres
- Sport Huancayo vs Cajamarca
- Melgar vs Moquegua
- Liga Peruana de Vóley
ALERTA MÁXIMA con ICE y CBP, inmigrantes: este proyecto de LEY CLAVE busca que la licencia de conducir evidencie el ESTATUS
Conoce en esta nota más sobre el proyecto de ley que propone que las licencias de conducir incluyan información sobre el estatus migratorio de las personas.
¡Mucha atención! Recientemente, un nuevo proyecto de ley se encuentra en debate en el estado de Kansas, en Estados Unidos, el cual, de ser aprobado, buscará que las licencias de conducir incluyan de forma explícita el estatus de ciudadanía de cada persona.
En un contexto nacional caracterizado por operativos migratorios y debates sobre la función del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la propuesta ha ocasionado intensos intercambios políticos en el país americano.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS
Proyecto de LEY CLAVE busca que la licencia de conducir evidencie el estatus
Cabe resaltar que este proyecto de ley conocido como House Bill 2448, presentado por el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes de Kansas a solicitud del republicano Pat Proctor, expone futuras modificaciones en la emisión de licencias de conducir en el estado.
Proyecto de LEY CLAVE busca que la licencia de conducir evidencie el estatus.
Asimismo, la iniciativa busca incorporar la verificación del estatus migratorio en los documentos de identidad oficiales, estableciendo que las licencias tendrán que mostrar de manera visible si el titular es ciudadano o no.
Esta propuesta modifica la sección K.S.A. 2025 Supp. 8-243, que regula las características de las licencias, y añade la obligación de indicar el estatus de ciudadanía, además de los datos personales ya requeridos, como nombre completo, fecha de nacimiento, género y dirección. También mantiene elementos de seguridad existentes, como la fotografía digital, la firma del titular y medidas para prevenir fraudes.
¿Qué más se sabe sobre este proyecto que está en debate?
En tanto, en el ámbito electoral, el proyecto incluye una disposición importante: toda persona que se presente a votar con una licencia que indique su estatus como no ciudadana recibirá una boleta provisional si afirma ser ciudadana estadounidense.
Vale mencionar que esta papeleta estará sujeta a verificación posterior, lo que, según los promotores de la iniciativa, tiene como objetivo fortalecer el control y prevenir el sufragio indebido.
- 1
ALERTA, inmigrantes en EE. UU.: Ordenan RETIRAR UN DERECHO sustancial a indocumentados en Texas ¡No más!
- 2
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes en EE. UU.: este grupo de extranjeros tiene las horas contadas por revocación de TPS y serán DEPORTADOS
- 3
PÁNICO en un Walmart de Maple Grove: ICE "se echó a reír" y arrestó a un PADRE QUE HUYÓ de la guerra en Ucrania
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
Cuponidad Productos
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER
PRECIOS/ 12.90
PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO
PRECIOS/ 43.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90