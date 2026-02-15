¡Mucha atención! Recientemente, un nuevo proyecto de ley se encuentra en debate en el estado de Kansas, en Estados Unidos, el cual, de ser aprobado, buscará que las licencias de conducir incluyan de forma explícita el estatus de ciudadanía de cada persona.

En un contexto nacional caracterizado por operativos migratorios y debates sobre la función del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), la propuesta ha ocasionado intensos intercambios políticos en el país americano.

Proyecto de LEY CLAVE busca que la licencia de conducir evidencie el estatus

Cabe resaltar que este proyecto de ley conocido como House Bill 2448, presentado por el Comité de Elecciones de la Cámara de Representantes de Kansas a solicitud del republicano Pat Proctor, expone futuras modificaciones en la emisión de licencias de conducir en el estado.

Asimismo, la iniciativa busca incorporar la verificación del estatus migratorio en los documentos de identidad oficiales, estableciendo que las licencias tendrán que mostrar de manera visible si el titular es ciudadano o no.

Esta propuesta modifica la sección K.S.A. 2025 Supp. 8-243, que regula las características de las licencias, y añade la obligación de indicar el estatus de ciudadanía, además de los datos personales ya requeridos, como nombre completo, fecha de nacimiento, género y dirección. También mantiene elementos de seguridad existentes, como la fotografía digital, la firma del titular y medidas para prevenir fraudes.

¿Qué más se sabe sobre este proyecto que está en debate?

En tanto, en el ámbito electoral, el proyecto incluye una disposición importante: toda persona que se presente a votar con una licencia que indique su estatus como no ciudadana recibirá una boleta provisional si afirma ser ciudadana estadounidense.

Vale mencionar que esta papeleta estará sujeta a verificación posterior, lo que, según los promotores de la iniciativa, tiene como objetivo fortalecer el control y prevenir el sufragio indebido.