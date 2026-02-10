En medio de los cuestionamientos por las últimas políticas migratorias implementadas por la administración de Donald Trump, un grupo bipartidista ha decidido presentar un nuevo proyecto de ley que tiene como finalidad otorgar estatus legal a un sector específico de inmigrantes indocumentados. Esta iniciativa recibe el nombre de "Ley de Dignidad 2025". ¿De qué trata y a quiénes beneficia?

Este proyecto de ley proporcionaría Green Card sin ciudadanía y estatus a indocumentados

'La Nación' y otros portales internacionales señalaron que, esta nueva propuesta legislativa, impulsada por las representantes María Elvira Salazar, del Partido Republicano en Florida, y Verónica Escobar, del Partido Demócrata en Texas, busca abordar la problemática de la inmigración ilegal en el país americano.

Esta iniciativa hace posible que se pueda otorgar un estatus legal a inmigrantes que ya están contribuyendo a EE. UU., ofreciendo un periodo de siete años con autorización de trabajo para todos los que se encuentren en situación irregular y que hayan residido en el territorio estadounidense desde antes del 31 de diciembre de 2020.

Este proyecto de ley proporcionaría Green Card sin ciudadanía y estatus a indocumentados en EE. UU.

María Elvira Salazar señaló en un comunicado que "la Ley Dignidad moderniza nuestro sistema migratorio para que la aplicación de la ley sea efectiva, precisa y coherente con nuestros valores".

La representante también acotó que esta legislación tiene como objetivo corregir las deficiencias en el sistema actual, enfocando a ICE en las verdaderas amenazas y estableciendo un proceso riguroso y basado en el mérito para los trabajadores que han hecho su vida en el país. "No es ciudadanía. No es amnistía. Es dignidad", mencionó.

¿Cómo beneficia a los inmigrantes?

Cabe precisar que esta amnistía no garantiza un acceso inmediato a la ciudadanía estadounidense, pues su impacto varía según la situación individual de cada inmigrante. Según un informe de NBC News, aquellos que se encuentran en EE. UU. sin un estatus regular desde el 31 de diciembre de 2020 tienen la posibilidad de beneficiarse de la Ley Dignidad.

Este programa les permite obtener sin tantas complicaciones un permiso de trabajo y protección contra la deportación. No obstante, para calificar, los extranjeros deben cumplir con ciertos requisitos, que incluyen el pago de una restitución de US$7.000, la realización de una verificación de antecedentes penales y el registro formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).