Polémico árbitro sancionado en Brasil dirigirá partido de Sporting Cristal vs Carabobo por Fase 3
Sporting Cristal se disputa su clasificación a fase de grupos ante Carabobo FC. Para este duelo, la Conmebol designó a árbitro que fue cuestionado y recibió severa sanción en Brasil.
Sporting Cristal sigue enfocado en su objetivo de clasificar a la etapa de grupos de la Copa Libertadores 2026. Sin embargo, antes deberá vencer a Carabobo FC en una llave de ida y vuelta por la Fase 3 del torneo continental. Para este partido, la Conmebol sorprendió al designar a un inédito árbitro, que en el pasado fue sancionado en el fútbol brasileño.
PUEDES VER: Sport Boys se pronuncia tras conocer que Sporting Cristal no jugará en el Miguel Grau: "Exigimos"
Polémico árbitro sancionado en Brasil dirigirá partido de Sporting Cristal vs Carabobo FC
El partido entre Sporting Cristal vs Carabobo FC por la ida de la fase 3 de la Conmebol Libertadores apunta a ser uno de los más llamativos de la semana, considerando la importancia del duelo. Conscientes de ello, el ente del fútbol sudamericano designó al árbitro brasileño Ramón Abatti para dirigir este partido.
Conmebol designó a Ramón Abatti para dirigir el Sporting Cristal vs Carabobo FC.
Abatti es considerado como uno de los árbitros más destacados de su país y ha sido seleccionado para torneos de gran categoría como el Mundial de Clubes, Eliminatorias Sudamericanas, Copa Libertadores, Copa Sudamericana y Juegos Olímpicos. Sin embargo, su carrera no ha estado exenta de polémica, ya que en el pasado fue sancionado por malas actuaciones.
Esto sucedió durante la temporada pasada del Brasileirao, donde Ramón Abatti fue duramente cuestionado por su accionar durante el partido entre Palmeiras y Sao Paulo. En dicho encuentro, el cuadro paulista se quejó públicamente por no haber expulsado a un jugador rival. Tras ello, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) definió apartarlo por unas fechas con el fin de que participe en capacitaciones, revisiones y evaluación interna.
Ramón Abatti fue sancionado por su desempeño en Brasil.
Como dato curioso, también ha dirigido partidos de otros equipos peruanos como Melgar en la Libertadores e incluso fue el encargado de impartir justicia en la ida del duelo entre Alianza Lima y la U de Chile por los cuartos de final de la Sudamericana 2025.
Terna arbitral del partido Sporting Cristal vs Carabobo FC
- Árbitro principal: Ramon Abatti (Brasil)
- Primer asistente: Álex Ang (Brasil)
- Segundo asistente: Neuza Back (Brasil)
- Cuarto árbitro: Paulo Zanovelli (Brasil)
- VAR: Daiane Muniz (Brasil)
- AVAR: Diego Pombo (Brasil)
