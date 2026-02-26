Sporting Cristal y su descomunal diferencia de valor de mercado con Carabobo por Copa Libertadores

Sporting Cristal tiene su boleto a la Fase 3 de la Copa Libertadores 2026 tras dejar fuera a 2 de Mayo. El elenco celeste trabaja día a día en busca de lograr el gran objetivo de estar en la etapa de grupos, por lo que ahora tendrá que superar a un complicado Carabobo que llega invicto a esta instancia.

Bajo esa premisa, damos a conocer los valores de mercado de cada plantel protagonista, sabiendo que vienen de realidades distintos a estas alturas de la temporada 2026. Es claro que la cotización de cada club no garantiza un resultado certero en esta llave de Copa Libertadores, pero es relevante ver la actualidad que tiene tanto Sporting Cristal como Carabobo.

Diferencia de valor de mercado entre Sporting Cristal y Carabobo

En el caso de Sporting Cristal, es el club que tienen un mejor valor de mercado equivalente a 12.90 millones de euros para esta temporada 2026. En el caso de Carabobo de Venezuela, presenta una cifra de 7.75 millones de euros, el cual valió para dejar fuera a Huachipato y enfrentar en esta llave a los celestes.

En el caso del cuadro venezolano, su jugador más valioso es Alexander González de 33 años. Lateral derecho que es titular en Carabobo y que presenta una cifra de 600 mil euros. Por su parte, Sporting Cristal tiene a Santiago González como su futbolista más caro con una cifra de 1.80 millones de euros a sus 26 años de edad.

Valores de mercado de Sporting Cristal y Carabobo. Foto: Transfermarkt.

Un dato no menor, es que Huachipato, club que quedó fuera a manos de Carabobo, presentó una cifra inferior de 7.23 millones de euros en lo que respecta a su plantel. En tanto, 2 de Mayo, quien fue eliminado a manos de Sporting Cristal, tiene el registro más bajo con una cotización de 5.13 millones de euros.