Miles de extranjeros se encuentran en una complicada situación en los diversos estados de EE. UU., esto luego de las últimas modificaciones y actualizaciones de las políticas migratorias. Ahora, se ha conocido que Byron Donalds, el candidato a gobernador de Florida, está reforzando su plan antiinmigrante, feria de pasaportes en Miami y otros, contando con el respaldo de Trump y sheriffs de la zona.

Plan de Byron Donalds afectaría a ilegales tras contar con respaldo de Trump y sheriffs

'La Nación' y otros portales internacionales compartieron las últimas acciones de Byron Donalds, congresista federal y aspirante a la gobernación de Florida, EE. UU., quien presentó su ambicioso plan para transformar el estado en un referente de eficiencia y libertad.

En una reciente entrevista pública, el político abordó diversos temas, desde la crisis de vivienda hasta la política exterior y la situación de extranjeros en la ciudad. En su agenda, Donalds ha adoptado una postura firme respecto a la inmigración, proponiendo medidas como la encarcelación de criminales y la deportación de inmigrantes indocumentados, además de reforzar la aplicación de la ley.

Cabe precisar que su propuesta, la cual se cumpliría si asume el cargo, cuenta con el respaldo de 36 sheriffs de Florida, lo que refuerza su posición en la interna republicana.

Sus propuestas económicas, vivienda y más

El candidato en mención también se comprometió a aliviar la carga económica de los residentes, enfocándose en la reducción del costo de la vivienda y los impuestos a la propiedad. En el caso de los impuestos, no dudó en respaldar la eliminación del impuesto "homestead", con la finalidad de poder disminuir la presión financiera sobre los ciudadanos.

Además, compartió su propuesta de crear departamentos de eficiencia gubernamental que se encargarían de auditar los presupuestos de manera anual. "Los residentes de Florida no son una alcancía infinita para el gobierno", mencionó.