Según información de 'La Nación' y otros portales, en estos últimos días, la administración de Donald Trump ha enfrentado algunas complicaciones que ponen en riesgo la actual política migratoria. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) atraviesa un periodo de incertidumbre respecto a su financiamiento y ha sufrido la renuncia de un alto funcionario.

Pese a los desafíos, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continúa con su plan de incrementar tanto la inversión como la capacidad de arrestos de inmigrantes en el país americano. ¿Qué se debe tomar en cuenta?

EE. UU.: estas son las últimas modificaciones del gobierno de Trump sobre sus políticas en febrero 2026

Mediante lo expuesto por los medios locales, se conoció que el DHS enfrenta una crisis de financiamiento debido al cierre parcial del gobierno, lo que afecta de manera directa a las agencias encargadas de implementar la política migratoria del presidente Trump. Como se sabe, el ICE como la Patrulla Fronteriza dependen de este organismo, liderado por Kristi Noem.

Es importante señalar que esta situación se complica aún más por la tensión generada por operativos en Minnesota, EE. UU., que resultaron en la muerte de Renee Good y Alex Pretti, lo que ha llevado a un estancamiento en las negociaciones en el Congreso.

Conoce cuáles son los últimos cambios del gobierno de Trump en sus políticas para este mes de febrero.

Por su parte, los legisladores demócratas han expresado su total oposición para aprobar el financiamiento del DHS sin antes realizar modificaciones en las operaciones del ICE y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

Asimismo, otra actualización en medio de este panorama, es que el DHS también sufrió un golpe significativo con la renuncia de Tricia McLaughlin, su portavoz, quien anunció su salida mediante una publicación en su cuenta de X, expresando su orgullo por los "logros históricos" logrados en su gestión.

Este es el proyecto que busca controlar a ICE y CBP en EE. UU.

En este contexto de la búsqueda de financiamiento para el DHS y el ICE, la administración Trump ha dejado entrever la posibilidad de establecer más centros de detención. Los senadores Elizabeth Warren y Chris Coons han propuesto un proyecto de ley que busca regular las actividades de estas agencias.

La iniciativa, denominada "Watchdog", tendría la función de servir como una comisión independiente del Poder Ejecutivo y tendría la responsabilidad de informar directamente al Congreso.

Además, tendría varias atribuciones, tales como supervisar y reportar las acciones del ICE y otras agencias federales, iniciar demandas civiles contra oficiales por sus acciones, solicitar órdenes judiciales para corregir prácticas ilegales y aplicar sanciones económicas a las entidades que continúen incumpliendo la ley.