¡Mucha atención! Recientemente, el gobernador de Ohio, Mike DeWine, no pudo evitar reafirmar su completo apoyo a los inmigrantes haitianos, esto en medio de un proceso legal que cuestiona los esfuerzos de la administración Trump por poner fin al estatus de protección temporal (TPS) para los ciudadanos de Haití. ¿Qué dijo sobre el republicano y sus políticas migratorias?

TPS: gobernador de Ohio rechaza decisión de Trump en eliminar la protección para haitianos

El gobernador de Ohio, Mike DeWine, expresó el domingo 22 de febrero su total desacuerdo con la política de revocación de permisos de trabajo para inmigrantes, por parte de Trump, durante una entrevista con la presentadora Margaret Brennan en el programa "Face the Nation" de CBS News. The Hill compartió más detalles sobre esta radical postura del representante.

DeWine enfatizó que no existe un acuerdo general sobre la exclusión de trabajadores que contribuyen a la economía, haciendo referencia a la situación de los inmigrantes haitianos en Springfield, Ohio.

Según sus declaraciones, estos han sido objeto de críticas infundadas por parte del presidente Trump y el vicepresidente Vance, quienes durante la campaña de 2024 realizaron acusaciones sobre el comportamiento de estos extranjeros. "Si hablamos con los empleadores, estas personas estaban cubriendo puestos que no se podían cubrir de ninguna otra manera", subrayó el gobernador de Ohio.

Con ello, destacó la importancia de su labor en el impulso económico del estado. DeWine también señaló que la eliminación del TPS podría resultar en la pérdida de oportunidades laborales para estos trabajadores, perjudicando así a la economía local.

Jueza no respaldó las medidas de Trump

Recordemos que, a inicios de febrero, la jueza federal de distrito Ana Reyes decidió suspender la orden emitida por la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que tenía como finalidad terminar con el TPS para los haitianos en el país americano, el cual estaba previsto para entrar en vigor el 3 de febrero.

Con la suspensión, se mantiene esta situación, mientras se está a la espera el fallo de una demanda interpuesta en julio pasado por cinco beneficiarios haitianos del TPS contra la administración.