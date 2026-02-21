0
Tabla de posiciones y resultados de la fecha 4 del Apertura
Cristal vs Universitario HOY desde el Gallardo

ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con este documento

Haitianos beneficiarios del TPS se reunieron en North Miami para recibir asistencia en la obtención de su licencia de conducir tras decisión judicial favorable.

Melanni Miranda
Haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con la licencia de conducir.
Haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con la licencia de conducir. | Composición Libero / Melanni Miranda
¡Muy importante! Un grupo grande de haitianos, que se encuentran bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), acudió este 19 de febrero a North Miami con la finalidad de poder renovar, restablecer o reemplazar sus licencias de conducir en Estados Unidos.

Cabe resaltar que esta actividad se llevó a cabo luego que un juez federal interrumpiera de manera temporal la iniciativa del gobierno para finalizar el programa TPS de Haití. Asimismo, se emitió una orden que exige a Florida a reanudar las renovaciones de licencias asociadas a este estatus. AQUÍ más información.

Haitianos con TPS reciben ayuda con la licencia de conducir

CBS News expuso recientemente la situación que atraviesa Thamara Louis, enfermera con 26 años de residencia en Estados Unidos, quien llegó a su hogar hace poco, luego de un turno nocturno. La profesional de la salud conversó con el medio en mención y señaló que la pérdida de su licencia de conducir ha complicado y encarecido su vida cotidiana.

"Llevo 26 años en este país. 26 años", expresó Louis. "Dondequiera que vayas, hay problemas. La forma en que actúa la gente… asusta a todos", acotó. Ante ello, es importante saber qué medida todo Florida.

TPS.

Haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con la licencia de conducir.

"Las licencias de conducir de muchos inmigrantes están sujetas a las fechas de sus trámites migratorios. Con la decisión del gobierno de poner fin a las protecciones del TPS para los haitianos, miles de licencias vinculadas a estas fechas también caducaron, dejando a muchos beneficiarios sin la posibilidad de conducir legalmente hacia sus trabajos, escuelas o citas médicas.

Al respecto, Louis mencionó que, ante esta situación, dejó de manejar durante un mes y tuvo que recurrir a servicios de transporte compartido para poder continuar con sus labores. “Uso Uber”, comentó. "A veces pago $48, a veces $65".

¿Qué están haciendo los funcionarios de Miami - Dade al respecto?

En este contexto y, con la finalidad de satisfacer la creciente necesidad de servicios en la comunidad, la comisionada del condado de Miami-Dade, Marleine Bastien, y el recaudador de impuestos Dariel Fernández, han puesto en marcha la unidad móvil de recaudación de impuestos, denominada TConnect.

Este espacio temporal se ha instalado en el Centro Comunitario Padre Gerard Jean-Juste, situado en el Parque Oak Grove, y su montaje se realizó en un tiempo récord, gracias a la gestión de Bastien en Tallahassee para obtener la autorización correspondiente. Bastien destacó la situación que enfrentan muchos residentes a diario.

Fútbol Peruano