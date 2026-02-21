- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- Osasuna vs Real Madrid
- Alianza Lima vs SESI
- Tabla Liga 1
- Cerro Porteño vs Olimpia
ALERTA ROJA con la licencia de conducir en EE. UU.: haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con este documento
Haitianos beneficiarios del TPS se reunieron en North Miami para recibir asistencia en la obtención de su licencia de conducir tras decisión judicial favorable.
¡Muy importante! Un grupo grande de haitianos, que se encuentran bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), acudió este 19 de febrero a North Miami con la finalidad de poder renovar, restablecer o reemplazar sus licencias de conducir en Estados Unidos.
Cabe resaltar que esta actividad se llevó a cabo luego que un juez federal interrumpiera de manera temporal la iniciativa del gobierno para finalizar el programa TPS de Haití. Asimismo, se emitió una orden que exige a Florida a reanudar las renovaciones de licencias asociadas a este estatus. AQUÍ más información.
PUEDES VER: ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
Haitianos con TPS reciben ayuda con la licencia de conducir
CBS News expuso recientemente la situación que atraviesa Thamara Louis, enfermera con 26 años de residencia en Estados Unidos, quien llegó a su hogar hace poco, luego de un turno nocturno. La profesional de la salud conversó con el medio en mención y señaló que la pérdida de su licencia de conducir ha complicado y encarecido su vida cotidiana.
"Llevo 26 años en este país. 26 años", expresó Louis. "Dondequiera que vayas, hay problemas. La forma en que actúa la gente… asusta a todos", acotó. Ante ello, es importante saber qué medida todo Florida.
Haitianos con TPS se presentan en North Miami para obtener ayuda con la licencia de conducir.
"Las licencias de conducir de muchos inmigrantes están sujetas a las fechas de sus trámites migratorios. Con la decisión del gobierno de poner fin a las protecciones del TPS para los haitianos, miles de licencias vinculadas a estas fechas también caducaron, dejando a muchos beneficiarios sin la posibilidad de conducir legalmente hacia sus trabajos, escuelas o citas médicas.
Al respecto, Louis mencionó que, ante esta situación, dejó de manejar durante un mes y tuvo que recurrir a servicios de transporte compartido para poder continuar con sus labores. “Uso Uber”, comentó. "A veces pago $48, a veces $65".
¿Qué están haciendo los funcionarios de Miami - Dade al respecto?
En este contexto y, con la finalidad de satisfacer la creciente necesidad de servicios en la comunidad, la comisionada del condado de Miami-Dade, Marleine Bastien, y el recaudador de impuestos Dariel Fernández, han puesto en marcha la unidad móvil de recaudación de impuestos, denominada TConnect.
Este espacio temporal se ha instalado en el Centro Comunitario Padre Gerard Jean-Juste, situado en el Parque Oak Grove, y su montaje se realizó en un tiempo récord, gracias a la gestión de Bastien en Tallahassee para obtener la autorización correspondiente. Bastien destacó la situación que enfrentan muchos residentes a diario.
- 1
ALERTA MÁXIMA cerca de Walmart: autoridades reportan la lamentable MUERTE de joven de 24 años tras sufrir grave accidente
- 2
ALERTA ROJA, inmigrantes en EE. UU.: estos son los ESTADOS que cuentan con agencias que colaboran con ICE en agresivos operativos
- 3
ALERTA MÁXIMA, inmigrantes con TPS: haitianos localizados en este estado de EE. UU. ya podrán renovar sus LICENCIAS de conducir
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!
PRECIOS/ 29.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90