Canales para ver los Oscars 2026 HOY desde Estados Unidos: horarios, streaming online y TV

La esperada 98.ª edición de los Premios de la Academia se celebrará el domingo 15 de marzo de 2026 en el emblemático Dolby Theatre de Ovation Hollywood, en Los Ángeles. La gala será conducida nuevamente por Conan O’Brien, quien promete momentos de humor y emoción. La ceremonia comenzará a las 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT y tendrá una duración aproximada de tres horas y media, incluyendo la entrega de premios, actuaciones musicales y sorpresas especiales.

Descubre dónde ver en vivo los Premios Óscar 2026 este domingo 15 de marzo por TV, cable y streaming.

Entre los nominados más destacados en las categorías de actuación se encuentran Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Timothée Chalamet, Michael B. Jordan y Emma Stone, por sus interpretaciones en películas como One Battle After Another, Marty Supreme, Sinners y Bugonia.

¿Dónde ver los Oscars 2026 hoy en Estados Unidos? Horarios, streaming y TV

Si te encuentras en Estados Unidos, estas son las formas de seguir los Oscars 2026, tanto por televisión como por streaming:

Transmisión oficial por TV

ABC : cobertura completa de la ceremonia y especiales previos, disponible en TV abierta, app y web (requiere autenticación con proveedor de TV).

: cobertura completa de la ceremonia y especiales previos, disponible en TV abierta, app y web (requiere autenticación con proveedor de TV). E!: cobertura de la alfombra roja y comentarios previos, perfecta para ver la llegada de las celebridades.

Streaming online y opciones sin cable

Hulu + Live TV : transmisión en vivo de ABC, incluyendo toda la ceremonia y especiales previos.

: transmisión en vivo de ABC, incluyendo toda la ceremonia y especiales previos. Peacock : cobertura del especial Live From E!: Oscars 2026, enfocado en la alfombra roja.

: cobertura del especial Live From E!: Oscars 2026, enfocado en la alfombra roja. abc.com y app de ABC : streaming en vivo para usuarios con autenticación de proveedor, disponible en móviles, desktop y Smart TV.

: streaming en vivo para usuarios con autenticación de proveedor, disponible en móviles, desktop y Smart TV. Servicios de live TV: YouTube TV, Fubo y DirecTV Stream incluyen ABC (y a veces E!) según la zona, permitiendo ver todo sin cable tradicional.

Los Premios Oscar 2026: horarios clave del evento en EE. UU.

Cobertura de la alfombra roja en E! : 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT – canales E! / Peacock

: 4:00 p. m. ET / 1:00 p. m. PT – canales E! / Peacock Red Carpet Show oficial de ABC : 6:30 p. m. ET / 3:30 p. m. PT – ABC / Hulu + Live TV

: 6:30 p. m. ET / 3:30 p. m. PT – ABC / Hulu + Live TV Ceremonia de los Oscars 2026: 7:00 p. m. ET / 4:00 p. m. PT – ABC / Hulu + Live TV / abc.com

Además, ABC transmitirá un especial previo de 30 minutos, con nominados y momentos destacados de la alfombra roja.