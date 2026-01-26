'Super Mario Galaxy: La película': primer adelanto muestra a Yoshi y las nuevas aventuras de los Hermanos Mario

Illumination y Nintendo acaban de emocionar a millones de fanáticos de Mario Bros., luego de estrenar el primer adelanto oficial de 'Super Mario Galaxy: La película', la cual es la secuela directa de la primera cinta en la que se mostró la batalla de Mario Mario y Luigi Mario contra Bowser por salvar el Reino Champiñón que estaba en peligro a manos del gigantesco villano.

Finalmente, Universal Pictures anunció que este 1 de abril del 2026, 'Super Mario Galaxy: La película' llegará a las salas de cine en todo el mundo. ¿Qué se verá en esta nueva entrega? Según el nuevo adelanto, finalmente Yoshi, el compañero de aventuras de Mario, verá la luz y se encontrará con los hermanos Bros.

Gracias al corto pero intenso tráiler liberado en YouTube y otras redes sociales de Universal Pictures, finalmente podemos ver que Mario y Luigi Bros. trabajan de fontaneros en el Reino Champiñón y se tocarán con Yoshi, un dinosaurio de color verde que se volverá su compañero inseparable.

Sin embargo, esto no es todo ya que antes de que termine este tráiler de solo dos minutos, pudimos ver que tanto Mario como Luigi Bros. se volverán bebes y es Yoshi quien deberá protegerlos, al mismo estilo del videojuego Yoshi Island de Super Nintendo.

La película de los hermanos Bros. llegará este 1 de abril y ya podemos ver que en esta nueva película 'Super Mario Galaxy' no solo se verá nuevamente a la Princesa Peach, sino tambien a Birdo, una dinosauria que arroja huevos y otros rivales que deberán superar los fontaneros. ¿Quieres ver este increíble tráiler? No dudes en reproducir el clip que te dejamos en la parte central de esta nota.