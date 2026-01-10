Familia en renta: ¿cuándo y en qué plataforma streaming se podrá ver la nueva comedia dramática?

No hay duda que Brendan Fraser se ha convertido en uno de los actores canadoestadounidenses más queridos del mundo. Luego de desaparecer por años de Hollywood, volvió a las salas de cine con el drama llamado 'La ballena', rol que le hizo acreedor a un Óscar por su impecable desempeño.

Para este 2026, el recordado actor de 'La Momia' vuelve con una comedia dramática llamada Familia en renta o Rental Family en inglés. Si bien miles de fanáticos ya fueron a su cinema favorito para ver esta cinta, muchos quieren saber si se podrá ver vía ONLINE. Aquí te dejamos toda la información que se sabe hasta ahora.

¿De qué trata "Familia en renta"? Esta es una comedia protagonizada por Brendan Fraser en la que interpreta a Hugh, un hombre solitario y con problemas personales que acepta un trabajo poco común: formar parte de una familia “alquilada” para acompañar a personas que, por distintas razones, necesitan aparentar o experimentar la vida familiar por un tiempo.

A lo largo de la historia, Hugh y los demás integrantes del servicio deben actuar como padres, hijos o parejas según el caso, enfrentándose a situaciones tan absurdas como emotivas. Conforme avanza la trama, lo que empieza como un simple contrato se transforma en una experiencia profundamente humana.

La película mezcla humor con momentos sensibles para reflexionar sobre la soledad, la importancia de los vínculos afectivos y cómo una familia no siempre se define por la sangre, sino por el apoyo y el cariño que se construyen con el tiempo.

Si bien la cinta "Familia en renta" se estrenó hace solo algunos días, ha llamado la atención del público y se pronostica que seguirá en cartelera por lo que si deseas verla solo deberás pagar tu entrada y verla en tu cinema favorito.

¿Qué pasa si quiero ver "Familia en renta" vía streaming? Si bien aún nada está dicho, hay una alta posibilidad que se pueda ver en la plataforma Netflix y HBO Max en solo algunos meses.

Sin embargo, de momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de "Familia en renta" a Netflix o HBO Max Se estima que en abril del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar, ya que luego de 4 meses de recaudación global se podrá tener esta cinta vía online.