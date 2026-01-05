Stranger Things 'Fake Ending': supuesto episodio EXTRA y VERDADERO FINAL llegaría a Netflix el 7 de enero

El 31 de diciembre del 2025 se emitió el capítulo 8 de la Quinta Temporada de Stranger Things y si bien millones de fanáticos quedaron contentes con el desenlace de la historia de Hawkins, lo cierto es que muchos otros no han quedado para nada satisfechos.

Los más sorprendente es que en redes sociales como X, TikTok, Instagram y YouTube, se está viralizando una teoría llamada Conformity Gate o puerta de la conformidad. ¿De qué se trata o qué plantea? Pues bien, se afirma que este 7 de enero se emitirá en Netflix un noveno capítulo, el cual sería el VERDADERO FINAL de la serie.

Aunque parezca algo descabellado, miles de fanáticos creen que el capítulo 8 de Stranger Things 5, el cual se llama 'Este Lado' o The Righsite Up, no sería más que una ilusión creada por Vecna. ¿Por qué se cree esto? Puesto que el final que el desenlace que se vio fue muy bueno para todos. Es decir, casi nadie murió, ni siquiera Once, los militares dejaron Hawkins en solo meses y la paz reina en esta ciudad.

Lo más sorprendente es que si tu buscas en Netflix la palabra 'Fake ending' o 'Conformity Gate' te saldrá como resultado la serie Stranger Things. Esto ha aumentado las teorías y se espera que este miércoles 7 de enero se lance el VERDADERO FINAL de la serie.

Supuesto final verdadero de Stranger Things 5 llegaría este miércoles 7 de enero. Foto: captura.

Pero, esta teoría no sería más que una especulación de los fans, puesto que Netflix acaba de compartir en sus redes sociales un video del tráiler del Detrás de cámaras de Stranger Things, el cual llegará a la plataforma el 15 de enero del 2026.

Lamentablemente el 'Fake Ending' de Stranger Things o el Conformity Gate no serían más que especulaciones de fanático que por lo visto tiene mucho tiempo libre para crear este tipo de videos, solo para generar vistas. ¿Qué te parece? Te dejamos el traíler del 'Detrás de cámaras' de Stranger Things, un episodio real que sí llegará en solo algunos días.