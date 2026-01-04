Anaconda: cuándo y en qué plataforma se podrá ver la nueva comedia de terror protagonizada por Jack Black y Paul Rudd

Escuela de Rock, King Kong, Jumanji: Welcome to the jungle, Kung Fu Panda y Super Mario Bros The Movie; estas son algunas de las películas más importantes en las que ha participado Jack Black y todas han sido un rotundo éxito o al menos permanecen en el recuerdo de los fanáticos del cine.

Pues bien, para este 2026, Jack Black vuelve a las salas de cine con su nueva cinta, en la cual comparte roles con Paul Rudd, el recordado Antman en Marvel. Sin embargo, si bien miles de fanáticos ya fueron a su cinema favorito, muchos quieren saber si esta cinta se podrá ver vía ONLINE. Aquí te dejamos toda la información que se sabe hasta ahora.

¿De qué trata Anaconda? La cinta es calificada como una comedia de terror. En ella veremos la historia de un grupo de amigos que se disponen a rehacer su película favorita de juventud, 'Anaconda' pero cuando se adentran en la selva, las cosas se salen de control puesto que se encontrarán con una colosal criatura que los pondrá en aprietos. Cada detalle cuenta y esta cinta tendrá de todo.

Si bien la cinta 'Anaconda' se estrenó las últimas semanas del 2025, aún sigue en cartelera por lo que si deseas verla solo deberás pagar tu entrada y verla en tu cinema favorito.

Ya puedes ver Anaconda 2025 en los cines del Perú. Foto: captura.

¿Qué pasa si quiero ver 'Anaconda' vía streaming? Si bien aún nada está dicho, hay una alta posibilidad que se pueda ver en la plataforma HBO Max y Netflix, ya que esta tendrá los derechos de Warner Bros. tras adquirirla hace algunos meses.

Sin embargo, de momento no se tiene una fecha exacta de la llegada de 'Anaconda' a Netflix. Se estima que en abril del 2026, ya se podrá ver en la comodidad de tu hogar, ya que luego de 4 meses de recaudación global se podrá tener esta cinta vía online.