El Grinch: dónde ver vía ONLINE el clásico navideño protagonizado por Jim Carrey

Jim Carrey es uno de los actores estadounidenses más queridos en el mundo y es protagonista de una de las cintas navideñas más recordadas, nos referimos a la película 'El Grinch', la cual fue estrenada en el año 2000 y sigue vigente hasta este 2025.

A pocos días de la llegada de la Navidad 2025, diferentes salas de cine han incluido a 'El Grinch' en su cartelera y muchas personas acuden a los cinemas para disfrutar de este clásico navideño interpretado por Jim Carrey, Taylor Momsen, Christine Baranski, Jeffrey Tambor y Molly Shannon.

Si no tienes tiempo para ir al cine o te falta presupuesto para ello, no te preocupes, ya que actualmente diferentes servicios de streaming tienen en su parrilla de contenido el 'El Grinch'.

Por si no lo sabes, 'El Grinch' actualmente se encuentra disponible GRATUITAMENTE en Netflix, Prime Video y en Disney+. Además puedes alquilarlas con un pago extra en Apple TV y Google Play.

¿De qué trata 'El Grinch'? La historia se desarrolla en la aldea de los 'Quién', una ciudad en la que reina el espíritu de la Navidad. Sin embargo, el 'Grinch' es un 'Quién' muy especial que se alejó de todos y ahora vive con su perro Max. Él decidirá 'robar' la Navidad, pero Cindy Lu Quién le enseñará que esta fecha es muy especial y significa mucho más que solo regalos.

El 7 de diciembre del 2000 se estrenó 'El Grinch' y desde esa fecha ha logrado ser vista por millones de personas en todo el mundo. Tanta ha sido la acogida que supuestamente Jim Carrey y Taylor Momsen se juntaron hace solo algunas semanas y todo indica que se filmará la continuación de esta historia. ¿Verías 'El Grinch 2'?