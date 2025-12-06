0
EN VIVO
Barcelona vs Betis por LaLiga de España
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Sporting Cristal por Liga 1

Miles de películas, series y documentales GRATIS, las 24 horas del día: conoce todo sobre Vix, la plataforma para Smart TV

Si quieres ver miles de películas y series sin pagar una suscripción de Netflix o HBO Max, entonces Vix es una opción IDEAL. Así podrás acceder a su versión gratuita.

Daniel Robles
Conoce cómo acceder a la plataforma de streaming gratuita ViX y ver miles de películas y series GRATIS.
Conoce cómo acceder a la plataforma de streaming gratuita ViX y ver miles de películas y series GRATIS. | Foto: Daniel Robles Vives/ Líbero
COMPARTIR

La gigante del streaming, Netflix acaba de comprar a Warner Bros. y con ello tendrá el dominio de HBO Max, la plataforma de streaming con más de 128 millones de suscriptores. Esto definitivamente generará un cambio en la oferta de estas dos plataformas, en las cuales se paga un dinero para acceder a toda la parrilla de su programación.

Si eres de las personas que buscan, disfrutar de miles de películas, series, documentales y doramas dotalmente GRATIS, sin tener que pagar un dinero mensual por una suscripción, entonces has llegado al lugar adecuado, puesto que hoy conocerás una plataforma de streaming LIBRE que puedes acceder no solo desde tu teléfono, sino también desde tu Smart TV con sistema Android.

¿'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo', el documental de Jorge Luna y Ricardo Mendoza se podrá ver en Netflix?

PUEDES VER: 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo': ¿película de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a Netflix?

ViX es una plataforma de streaming que tiene películas, series, novelas, programas de TV, documentales, contenidos para niños, noticias y deportes. Según un listado de un servicio externo, el catálogo total de VIx tiene alrededor de 1,372 títulos. Su catálogo incluye desde clásicos de la TV latina (novelas populares, series y telenovelas) hasta películas de estudios grandes, cine latino e independiente.

También hay contenido original y exclusivo de ViX, incluyendo series producidas para la plataforma. Este servicio ofrece un plan gratuito llamado ViX Gratis que permite ver películas, series, novelas, noticias, deportes y más, todo sin costo. No necesitarías tarjeta de crédito ni registro de pago — solo acceder desde su sitio web o app oficial.

Puedes usar la plataforma desde un navegador en tu computadora, o descargar la app gratuita en dispositivos móviles (Android / iOS) y Smart TVs. El contenido gratuito incluye muchos títulos populares; algunos ejemplos conocidos son novelas como La fea más bella, Rebelde, entre otras. Estas son algunas producciones disponibles:

  • Cualquier parecido — serie de comedia-dramática.
  • Pinches momias — serie de comedia/horror mexicana.
  • Con esa misma mirada — nueva telenovela estrenada en 2025.
  • Más allá de ti — miniserie de suspenso/crimen.

Si te gustan novelas clásicas, cine latino, series nuevas o entretenimiento variado, ViX tiene bastante para ofrecer. Ingresa a este LINK para ver todo su catálogo GRATIS vía online.

Daniel Robles
AUTOR: Daniel Robles

Redactor web en la sección Ocio y Tecnología de Diario Líbero. Licenciado en periodismo de la UNMSM. 10 años de experiencia en creación de contenidos digitales. Especialista en tecnología y YouTuber.

Lo más visto

  1. Actualizan lista de infieles en Perú: ahora con RNI y nuevos casos de infidelidades

  2. Lotería de Boyacá HOY, sábado 6 de diciembre: RESULTADOS, números ganadores y premio mayor del ÚLTIMO SORTEO

  3. Horóscopo de HOY, sábado 6 de diciembre: predicciones de Josie Diez Canseco según tu signo

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ocio

Estados Unidos

Fútbol Peruano