Miles de películas, series y documentales GRATIS, las 24 horas del día: conoce todo sobre Vix, la plataforma para Smart TV
Si quieres ver miles de películas y series sin pagar una suscripción de Netflix o HBO Max, entonces Vix es una opción IDEAL. Así podrás acceder a su versión gratuita.
La gigante del streaming, Netflix acaba de comprar a Warner Bros. y con ello tendrá el dominio de HBO Max, la plataforma de streaming con más de 128 millones de suscriptores. Esto definitivamente generará un cambio en la oferta de estas dos plataformas, en las cuales se paga un dinero para acceder a toda la parrilla de su programación.
Si eres de las personas que buscan, disfrutar de miles de películas, series, documentales y doramas dotalmente GRATIS, sin tener que pagar un dinero mensual por una suscripción, entonces has llegado al lugar adecuado, puesto que hoy conocerás una plataforma de streaming LIBRE que puedes acceder no solo desde tu teléfono, sino también desde tu Smart TV con sistema Android.
PUEDES VER: 'Hablando Huevadas, de Perú pa'l mundo': ¿película de Jorge Luna y Ricardo Mendoza llegará a Netflix?
ViX es una plataforma de streaming que tiene películas, series, novelas, programas de TV, documentales, contenidos para niños, noticias y deportes. Según un listado de un servicio externo, el catálogo total de VIx tiene alrededor de 1,372 títulos. Su catálogo incluye desde clásicos de la TV latina (novelas populares, series y telenovelas) hasta películas de estudios grandes, cine latino e independiente.
También hay contenido original y exclusivo de ViX, incluyendo series producidas para la plataforma. Este servicio ofrece un plan gratuito llamado ViX Gratis que permite ver películas, series, novelas, noticias, deportes y más, todo sin costo. No necesitarías tarjeta de crédito ni registro de pago — solo acceder desde su sitio web o app oficial.
Puedes usar la plataforma desde un navegador en tu computadora, o descargar la app gratuita en dispositivos móviles (Android / iOS) y Smart TVs. El contenido gratuito incluye muchos títulos populares; algunos ejemplos conocidos son novelas como La fea más bella, Rebelde, entre otras. Estas son algunas producciones disponibles:
- Cualquier parecido — serie de comedia-dramática.
- Pinches momias — serie de comedia/horror mexicana.
- Con esa misma mirada — nueva telenovela estrenada en 2025.
- Más allá de ti — miniserie de suspenso/crimen.
Si te gustan novelas clásicas, cine latino, series nuevas o entretenimiento variado, ViX tiene bastante para ofrecer. Ingresa a este LINK para ver todo su catálogo GRATIS vía online.
