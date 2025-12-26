ALERTA jubilados: estos 5 artículos de Walmart que conviene comprar antes de Año Nuevo para ahorrar más

Con un gasto anual que supera los USD 61.000, los jubilados en Estados Unidos enfrentan el desafío de administrar mejor cada dólar, especialmente en la recta final del año. Especialistas en consumo coinciden en que anticipar compras clave antes de Año Nuevo puede marcar la diferencia entre un presupuesto ajustado y uno eficiente.

Si bien cadenas como Walmart se destacan por sus precios bajos, no todo lo que está en oferta resulta conveniente. Por eso, analistas financieros aconsejan enfocarse en artículos que aporten comodidad, salud y orden, evitando gastos impulsivos que luego no se justifican.

Un relevamiento reciente de GOBankingRates puso la lupa sobre productos accesibles y funcionales que los jubilados pueden aprovechar antes de que termine el año, pensando tanto en el bienestar diario como en la organización del hogar.

Compras estratégicas ayudan a cuidar el presupuesto jubilado.

Compras inteligentes que valen la pena

Entre las opciones más prácticas aparece un pastillero de viaje, pensado para quienes deben seguir tratamientos médicos y buscan evitar olvidos. Compacto, con múltiples compartimentos y fácil de transportar, se consigue por menos de USD 10, una inversión mínima para ganar tranquilidad.

Para quienes disfrutan cocinar, un set básico de cocina con accesorios textiles resulta ideal. Incluye elementos esenciales para preparar comidas de forma segura y cómoda, y su precio reducido lo convierte en una compra útil tanto para uso diario como para recibir visitas.

En materia de salud preventiva, sobresale un kit de diagnóstico domiciliario con telemedicina, diseñado para detectar infecciones urinarias sin salir de casa. Además del test, ofrece consulta médica virtual y receta el mismo día, una solución cada vez más valorada por adultos mayores.

El cuidado personal también entra en la lista. Durante el invierno, una crema corporal de alta hidratación ayuda a combatir la sequedad y proteger la piel sensible, con fórmulas suaves y de rápida absorción pensadas para el uso cotidiano.

Finalmente, los expertos recomiendan bolsas de almacenamiento resistentes, ideales para ordenar ropa de cama, prendas de temporada u objetos poco usados. Son económicas, duraderas y permiten optimizar el espacio sin grandes gastos.

Por qué comprar antes de Año Nuevo

Planificar estas compras antes de que finalice el año permite aprovechar precios bajos, evitar aumentos estacionales y comenzar el nuevo ciclo con el hogar mejor equipado. Para los jubilados, se trata de invertir con criterio, priorizando productos que sumen calidad de vida, seguridad y organización, sin desbordar el presupuesto mensual.