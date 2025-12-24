ALERTA MÁXIMA en Walmart de Wilson: VIOLENTO INCIDENTE obliga a interrumpir las compras de Nochebuena

Un incidente violento interrumpió las compras de la víspera de Navidad en el Walmart de Wilson, cuando dos hombres sacaron armas dentro de la tienda y fueron contenidos gracias a la intervención de transeúntes y clientes. La situación, que se originó en la barbería del establecimiento, dejó a dos personas arrestadas por cargos graves de intento de asesinato y provocó un gran susto entre compradores y empleados.

Pelea y disparos interrumpen las compras de Nochebuena en el Walmart de Wilson

Según la policía y testigos, la disputa comenzó entre Ashton Marcal Pittman, de 19 años y residente de Wilson, y Alexander Jones, de 30 años, oriundo de Stantonsburg. La situación se intensificó cuando Pittman sacó un arma, lo que provocó la intervención de un tercer hombre, Jordan Lamar Battle, de 30 años y residente de Black Creek.

Otros clientes de la tienda lograron separar a Pittman y retenerlo hasta la llegada de la policía, evitando que la pelea tuviera consecuencias más graves.

"La policía interrogó a los tres hombres para determinar quién disparó a quién y cómo se efectuó el tiro", indicó WRAL. Finalmente, Pittman y Battle fueron acusados de intento de homicidio en primer grado y permanecen en la cárcel del condado de Wilson sin derecho a fianza.

Impacto en clientes y empleados durante la víspera de la Navidad

El tiroteo provocó escenas de pánico dentro y fuera de la tienda. Los compradores huyeron del establecimiento justo antes del mediodía, cuando se escuchó un disparo. Chinita Pigford, quien presenció los hechos, relató a WRAL: "Fue aterrador. Lo peor es que alguien saliera corriendo asustado. No debería haber sucedido. Había niños y personas mayores. Fácilmente podría haber sido un niño o cualquier otra persona".

Según la policía, el disparo se efectuó desde el arma de Battle. Otra testigo, Ashley Holmes, explicó: "Escuché dos o tres disparos mientras compraba artículos de última hora para Navidad. Los pensamientos navideños se desvanecieron rápidamente ante la prisa por ponerse a salvo".

Respuesta policial y medidas de seguridad en la tienda

Los oficiales tardaron aproximadamente dos horas en inspeccionar la tienda y asegurarse de que los empleados pudieran regresar de manera segura. Durante ese tiempo, los clientes fueron enviados a casa, y Walmart permaneció cerrado hasta después de Navidad.

Los despachadores del condado movilizaron "todas las unidades del condado, en la ciudad" para asistir en caso de estar cerca de Forest Hills Road West, donde se encuentra la tienda. En grabaciones de Broadcastify, se escuchó a un despachador indicar que al menos una persona herida había sido trasladada a otra tienda cercana y otra al Departamento de Policía de Wilson.

Aunque se disparó un arma, la policía confirmó que nadie resultó herido por los disparos. No obstante, Sky 5 captó imágenes de dos personas siendo trasladadas en ambulancias frente a la tienda, mientras los oficiales aseguraban la zona.