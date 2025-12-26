ALERTA por 'El Grinch de Walmart': lo vinculan con una red de 33 ROBOS a nivel nacional; su captura ocurrió en Florida

En plena víspera de Navidad, las autoridades de Florida detuvieron a un hombre apodado el 'Grinch de Walmart', presuntamente vinculado a una serie de hurtos en tiendas a nivel nacional. Los investigadores indican que el acusado habría acumulado más de $29,000 en mercancía robada, afectando a múltiples comercios en distintos estados.

David Dean, buscado en varios estados, fue detenido por robos en Walmart.

El 'Grinch de Walmart' fue arrestado en Florida tras ser vinculado a 33 robos en tiendas de todo el país

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Volusia, David Dean, quien había sido buscado previamente en varios estados, fue detenido después de que los oficiales de prevención de pérdidas del Walmart de Deltona detectaran su comportamiento sospechoso.

De acuerdo con CBS12, Dean presuntamente colocaba artículos de alto valor dentro de cajas de productos más económicos los martes y miércoles, un método que habría utilizado en numerosas ocasiones.

Durante el arresto, los agentes encontraron en su bolsillo un removedor de etiquetas de seguridad, lo que refuerza las sospechas sobre su participación en estos delitos. Además de contar con órdenes de captura pendientes en los condados de Pinellas, Arizona y Washington, Dean ahora enfrenta cargos por posesión de un dispositivo antihurto. Fue trasladado a la cárcel del condado de Volusia, donde se le fijó una fianza de $11,500.

¿Cómo quedó David Dean vinculado a 33 robos en tiendas por todo el país?

De acuerdo con CBS12, las autoridades vinculan a Dean con un total de 33 incidentes de robo en tiendas en todo el país, con bienes robados que superan los $29,000. Este patrón delictivo indica una operación organizada y sistemática que afectó principalmente a grandes cadenas minoristas.

Las fuerzas del orden continúan investigando si Dean actuaba solo o formaba parte de una red más amplia de hurto en tiendas, mientras refuerzan la seguridad en los comercios locales durante la temporada navideña, un período tradicionalmente vulnerable a este tipo de delitos.