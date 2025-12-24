Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos

Faltando pocas horas para la Nochebuena y la Navidad. Lázaro Alonso Preto, llegó al estacionamiento de un Walmart de Port Charlotte, Florida (Estados Unidos), tuvo la nefasta idea de sacar un rifle de aire comprimido para luego apuntarlo contra varios de los clientes de la popular cadena minoristas. El sujeto hoy se encuentra bajo la custodia de la policía local.

Sujeto apuntó con rifle a clientes en estacionamiento de Walmart Fort Charlotte

Uno de los testigos, de acuerdo al informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Charlotte, aseguran que esta persona se comunicó al 911 para pedir apoyo y alertar sobre el peligro que Alonso Preto representaba para la integridad de las personas en el estacionamiento.

Esta persona detalló a los operadores que el hombre de 48 años apareció poco antes del mediodía en el estacionamiento del Walmart ubicado en Murdock Circle. La persona aseguró que el sujeto habría disparado una ráfaga, pero que esta no afecto a nadie.

Cuando los agentes del orden llegaron al lugar de los hechos, se enteraron que Lázaro era un sin hogar (homeless), pero su actitud era distinta, pues estaba recostado bajo una palmera en el estacionamiento con una manta color azul que cubría su regazo, pero se mostró reacio cuando los agentes le pidieron que muestre las manos.

Cuando llegaron más efectivos pudieron arrebatarle el rifle de aire comprimido y color camuflaje, les aseguró que cargó el arma cerca, pero luego la apuntó al suelo junto al árbol para descargarla.

Arrestado y espera juicio entre las rejas

Al indagar en las posibles razones para que llevara este acto, la policía cree que todo se debió a que no se le permitió al acceso al mencionado Walmart. Conocidos los hechos, Preto fue arrestado, así como acusado de exhibición indebida de un arma peligrosa y de allanamiento portando un arma de fuego o un arma peligrosa, luego trasladado a la prisión del condado de Charlotte sin incidentes, pero con una fianza de US$7,500 dólares.

Wink News entrevistó a algunos de los afectados, entre ellos Gig McClain, comprador habitual de Walmart, quien dijo: "¡Guau, Feliz Navidad! ¿verdad? En esta época del año, la gente está nerviosa, intentan darse prisa y todo eso. Así que quizás se metió en una situación en la que tenía prisa y alguien lo hizo enfadar y, simplemente, se fue".