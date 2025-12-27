Camioneros INMIGRANTES reaccionan y demandan a California por 21 mil revocaciones de licencias comerciales

Un grupo de camioneros inmigrantes presentaron una demanda colectiva contra el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) del estado de California con la finalidad de detener la revocatoria de 21 mil licencias comerciales, medida que está afectando su fuente de sustento.

Camioneros inmigrantes demandan a California por revocatoria de 21 mil licencias

Y es que el estado en mención cedió ante la presión federal, entre estas las amenazas de financiación, por lo que se vieron forzados a cancelar licencias, inicialmente, que duran más tiempo que la estancia legal del conductor dentro de los Estados Unidos.

En ese escenario, el pasado martes 23 de diciembre, la Coalición Sikh y el Caucus de Derecho Asiático presentaron la demanda ante el Tribunal Superior del Condado de Alameda en representación de miles de camioneros inmigrantes que transitan a diario por los Estados Unidos.

Ante esto, California argumenta que las revocaciones son necesarias porque las fechas de vencimiento de las licencias exceden el periodo en el que los conductores están autorizados a transitar por EE. UU., pero lo cierto es que detrás de esto se encuentra la política migratoria de la administración Trump contra los estados que emiten licencias comerciales a inmigrantes.

Y no solo California se ha visto afectada de esta presión federal, ha pasado lo mismo con estados como Nueva York, Minnesota o Pensilvania en este aspecto específico.

Camioneros inmigrantes piden suspensión de revocatoria mientras la demanda sigue su curso

En ese sentido, Munmeeth kaur, directora legal de la Coalición Sikh, dijo dijo a FOX LA: "estos conductores han pasado años anclando sus vidas a estas carreras, solo para ahora enfrentar una posible ruina económica sin culpa propia; merecen algo mejor y California debe hacerlo mejor".

Pese a esto, al DMV se ha negado a hacer comentarios sobre litigios pendientes, pero, tal como destaca FOX LA, esta demanda "representa un choque significativo entre la administración estatal, la aplicación de las leyes de inmigración federales y los derechos laborales", entre otras cosas porque la pérdida de licencia comercial para 21 mil conductores significa el final de inmediato de su capacidad para trabajar en la industria del transporte por carretera.

Medios como el antes mencionado señalan que este caso podría marcar un precedente sobre cómo estados presionados por agencias federales lidian con dar licencias a trabajadores inmigrantes, sobre todo porque estos, al menos de momento, piden la suspensión de estas cancelaciones mientras la demanda sigue su curso.

Las entidades demandantes afirman que si el tribunal no intervienen miles de conductores inmigrantes quedarán en el aire debido a las revocaciones.