CUIDADO con ICE inmigrantes de Maryland: ilegal casi atropella a agentes cuando huía, pero su camioneta se estrella

En las vísperas de la Nochebuena, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos abrieron fuego luego de que dos supuestos inmigrante ilegales emprendieran la fuga en su camioneta para evitar el arresto, dejando un saldo de dos heridos en el incidente.

Agentes de ICE abre fuego contra camioneta de dos ilegales que huían de arresto

Todo sucedió en Glen Burnie, condado de Anne Arundel, Maryland alrededor de las 10:51 a.m. del miércoles 24 de 2025, en la cuadra 500 de West Court. La policía del condado relató que agentes de ICE se aproximaron a una camioneta blanca conducida por Tiago Alexandre Sousa Martins quien intentó atropellarlos para evitar el arresto cuando le pidieron que apagara el motor.

Ante esto, los oficiales de inmigración abrieron fuego contra el auto, pero esta aceleró de manera torpe, produciendo que se metiera en una zona boscosa detrás de las casas del vecindario donde se estrelló.

Un portavoz de ICE aseguró que se encontraban en la zona realizando una operación de control de inmigración dirigida , la que llevó a "identificar positivamente al conductor de una camioneta" como alguien de "interés", por lo que se acercaron al vehículo.

"Comenzó a embestir su camioneta contra varios vehículos del ICE. Luego, condujo la camioneta directamente hacia los agentes del ICE; parecía que intentaba atropellarlos. temiendo por sus vidas y la seguridad pública, los agentes dispararon sus armas de servicio a la defensiva, alcanzando al conductor. Luego estrelló su camioneta entre dos edificios, hiriendo al pasajero", dijo esta persona.

Ilegales quedan heridos tras disparos de ICE

Solomon Antonio Serrano Esquivel, el pasajero, sufrió lesiones leves durante el incidente, por lo que fue llevado a un hospital cercano donde los médicos revelaron que su condición es estable. Mientras que Sousa Martins recibió los impactos de bala, pero se encuentra recuperándose de forma óptima.

Por otro lado, ningún agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas resultó herido o muerto tras el incidente, pero informaron que Sousa Martins es un ilegal venido desde Portugal, mientras que Serrano Esquivel es un indocumentado proveniente de El Salvador.

Pese a que ningún miembro del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel estuvo implicado en el tiroteo, esta entidad por medio de la División de Investigación Criminal como del FBI realizan investigaciones sobre el suceso.