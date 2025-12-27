- Hoy:
- Partidos de hoy
- Chelsea vs Aston Villa
- Municipal vs Antigua
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Liga Peruana de Vóley
CUIDADO con ICE inmigrantes de Maryland: ilegal casi atropella a agentes cuando huía, pero su camioneta se estrella
La policía abrió fuego cuando el sujeto se dio a la fuga en su camioneta, tras lo cual perdió el control de la misma y se estrelló violentamente contra un árbol.
En las vísperas de la Nochebuena, agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de los Estados Unidos abrieron fuego luego de que dos supuestos inmigrante ilegales emprendieran la fuga en su camioneta para evitar el arresto, dejando un saldo de dos heridos en el incidente.
PUEDES VER: TERROR en Walmart de Tucson por tirador que disparó contra policía local: enfrentamiento quedó grabado en video
Agentes de ICE abre fuego contra camioneta de dos ilegales que huían de arresto
Todo sucedió en Glen Burnie, condado de Anne Arundel, Maryland alrededor de las 10:51 a.m. del miércoles 24 de 2025, en la cuadra 500 de West Court. La policía del condado relató que agentes de ICE se aproximaron a una camioneta blanca conducida por Tiago Alexandre Sousa Martins quien intentó atropellarlos para evitar el arresto cuando le pidieron que apagara el motor.
Ante esto, los oficiales de inmigración abrieron fuego contra el auto, pero esta aceleró de manera torpe, produciendo que se metiera en una zona boscosa detrás de las casas del vecindario donde se estrelló.
Un portavoz de ICE aseguró que se encontraban en la zona realizando una operación de control de inmigración dirigida , la que llevó a "identificar positivamente al conductor de una camioneta" como alguien de "interés", por lo que se acercaron al vehículo.
"Comenzó a embestir su camioneta contra varios vehículos del ICE. Luego, condujo la camioneta directamente hacia los agentes del ICE; parecía que intentaba atropellarlos. temiendo por sus vidas y la seguridad pública, los agentes dispararon sus armas de servicio a la defensiva, alcanzando al conductor. Luego estrelló su camioneta entre dos edificios, hiriendo al pasajero", dijo esta persona.
Ilegales quedan heridos tras disparos de ICE
Solomon Antonio Serrano Esquivel, el pasajero, sufrió lesiones leves durante el incidente, por lo que fue llevado a un hospital cercano donde los médicos revelaron que su condición es estable. Mientras que Sousa Martins recibió los impactos de bala, pero se encuentra recuperándose de forma óptima.
Por otro lado, ningún agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas resultó herido o muerto tras el incidente, pero informaron que Sousa Martins es un ilegal venido desde Portugal, mientras que Serrano Esquivel es un indocumentado proveniente de El Salvador.
Pese a que ningún miembro del Departamento de Policía del Condado de Anne Arundel estuvo implicado en el tiroteo, esta entidad por medio de la División de Investigación Criminal como del FBI realizan investigaciones sobre el suceso.
- 1
GRAN NOTICIA para un grupo de inmigrantes: EE. UU. abrió la frontera para quienes completen este trámite antes del 4 de enero
- 2
ALERTA MÁXIMA en Walmart de Wilson: VIOLENTO INCIDENTE obliga a interrumpir las compras de Nochebuena
- 3
Alerta con sujeto que apuntó rifle contra vehículos en Walmart de Port Charlotte: nadie conoce sus motivos
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90