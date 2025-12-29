TRÁGICO HALLAZGO en el estacionamiento de un Walmart: encuentran sin vida a una persona reportada como DESAPARECIDA

Un lamentable suceso mantiene en alerta a las autoridades y a la comunidad, luego de que una persona reportada como desaparecida fuera localizada sin vida en el estacionamiento de un Walmart en Estados Unidos. El caso es investigado por el Departamento de Policía de Springdale, mientras se esperan los resultados oficiales que determinen las causas del fallecimiento.

Continúa investigación por muerte de persona desaparecida hallada en Walmart USA

De acuerdo con 40/29 News, el hallazgo ocurrió el sábado en el estacionamiento del Walmart USA ubicado en Pleasant Street, en Springdale. La policía local inició las indagatorias tras recibir el reporte de un ciudadano que identificó una camioneta vinculada con Héctor Balderas, un hombre de 78 años, originario de Dallas, Texas, quien había sido reportado previamente como desaparecido.

Según 40/29 News, tras la notificación, los agentes acudieron al lugar y confirmaron que el vehículo pertenecía al adulto mayor; posteriormente, localizaron su cuerpo en el área del estacionamiento. La escena fue asegurada para permitir el desarrollo del protocolo correspondiente.

Autoridades descartan indicios de crimen, pero continúan las investigaciones

El sargento Matt Ray, del Departamento de Policía de Springdale, informó que, hasta el momento, no se han encontrado indicios que apunten a un hecho violento o criminal. No obstante, de acuerdo con 40/29 News, la investigación continúa abierta mientras se realizan los estudios necesarios para esclarecer la causa exacta de la muerte.

Las autoridades reiteraron que este tipo de procedimientos son fundamentales para descartar cualquier irregularidad y brindar respuestas claras a los familiares. El caso continúa bajo revisión y se espera que, en los próximos días, se emita información oficial adicional conforme avancen las investigaciones.