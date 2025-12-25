ALERTA en Walmart de Carolina del Norte: clientes desarman a sospechoso tras TIROTEO en Wilson en plena Nochebuena
Momentos de pánico se vivieron en un Walmart de Wilson, Carolina del Norte, cuando se reportaron disparos en Nochebuena. Dos jóvenes fueron arrestados.
Una jornada de compras navideñas terminó en alarma luego de un tiroteo en un Walmart de Wilson, Carolina del Norte, ocurrido la mañana de Nochebuena. El incidente provocó la evacuación inmediata de clientes y el cierre total del establecimiento ubicado en Forest Hill Road.
Según información de la policía de Wilson, los disparos fueron reportados alrededor de las 11:08 a.m., lo que generó una rápida respuesta de las autoridades. Testigos describieron escenas de confusión mientras los compradores abandonaban la tienda.
Clientes intervinieron antes de la llegada policial
Mientras los agentes se dirigían al lugar, la policía fue informada de que varios clientes lograron desarmar y retener a uno de los sospechosos, evitando que la situación escalara. El individuo fue identificado como Ashton Marcal Pittman, de 19 años.
Clientes desarman a tirador en Walmart de Wilson, Carolina del Norte.
Las investigaciones preliminares señalan que Pittman se vio involucrado en una pelea cerca de una barbería dentro del Walmart. En el altercado también participó Jordan Battle, quien presuntamente realizó un disparo antes de que ambos fueran contenidos.
Arrestos, cargos y cierre del establecimiento
Tanto Pittman como Battle fueron acusados de intento de asesinato en primer grado y trasladados a la cárcel del condado de Wilson, donde permanecen sin derecho a fianza. Las autoridades confirmaron que no se reportaron personas heridas durante el incidente.
El Walmart afectado cerró sus puertas tras el tiroteo, lo que generó preocupación entre residentes locales que dependen del establecimiento. La investigación continúa abierta y la policía solicitó la colaboración de cualquier persona que tenga información relevante.
