ALERTA compradores: Walmart entra al negocio inmobiliario y lanza casa prefabricada "de millonarios"

Walmart irrumpe en el mercado inmobiliario y desafía a Amazon al vender casas prefabricadas listas para habitar, con modelos de lujo y opciones económicas.

Dara Rojas
Desde casas de lujo hasta modelos económicos, Walmart sacude el mercado inmobiliario en EE.UU.
Desde casas de lujo hasta modelos económicos, Walmart sacude el mercado inmobiliario en EE.UU.
El negocio inmobiliario dejó de ser exclusivo de constructoras tradicionales. Al igual que Amazon, Walmart decidió apostar fuerte por las casas prefabricadas y ya comercializa viviendas listas para habitar que combinan diseño, tecnología y rapidez de entrega. Entre las propuestas más destacadas figura una mini casa de categoría premium, pensada tanto para vivienda permanente como para alquiler turístico o casa de huéspedes.

El modelo, desarrollado por la firma Tuscany Doors, se ofrece por US$125.000 e incluye el proceso completo de construcción, desde la base hasta el montaje final de la estructura. Se trata de una vivienda de una sola planta, con estética moderna, fachada negra y materiales de alta resistencia. Uno de sus principales atractivos es la rapidez: Walmart informa que el envío puede realizarse sin costo adicional y con plazos que van de siete a diez días dentro de Estados Unidos.

Walmart

La cadena minorista amplía su negocio y apuesta por viviendas prefabricadas para todos los bolsillos.

Diseño, confort y eficiencia

El interior prioriza la luminosidad natural gracias a ventanales de gran tamaño que van casi de piso a techo. La estructura está reforzada con acero inoxidable y paneles estructurales aislantes de alto rendimiento, lo que mejora el confort térmico y acústico, además de reducir el consumo energético.

La superficie total ronda los 40 metros cuadrados, distribuidos en un área social amplia, un dormitorio independiente y un baño completo. La casa se entrega equipada con electrodomésticos, espacios de guardado y una zona de lavandería con lavadora y secadora verticales.

Como valor agregado, incorpora un sistema de captación de agua de lluvia aprobado por normativas ambientales de California, con la posibilidad de sumar paneles solares y otras soluciones sustentables. Su resistencia al fuego y a condiciones climáticas extremas la convierte en una opción de bajo mantenimiento.

La opción económica: vivir por menos de US$30.000

Para quienes buscan una alternativa más accesible, Walmart también comercializa una casa prefabricada de dos niveles por US$29.999. Este modelo incluye baño, instalación eléctrica y un sistema de armado simplificado mediante paneles numerados. Su diseño en forma de “T”, los materiales anticorrosión y el aislamiento acústico entre plantas permiten utilizarla como vivienda, oficina o espacio adicional en terrenos reducidos. Además, cuenta con ventilación protegida y mosquiteros, pensados para distintos climas.

Con estas propuestas, Walmart amplía su alcance más allá del comercio tradicional y se posiciona como un nuevo actor en el mercado habitacional prefabricado.

