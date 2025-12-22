- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fichajes Liga 1
- Alianza Lima vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
- Bolívar vs Nacional Potosí
ALERTA compradores: Walmart entra al negocio inmobiliario y lanza casa prefabricada "de millonarios"
Walmart irrumpe en el mercado inmobiliario y desafía a Amazon al vender casas prefabricadas listas para habitar, con modelos de lujo y opciones económicas.
El negocio inmobiliario dejó de ser exclusivo de constructoras tradicionales. Al igual que Amazon, Walmart decidió apostar fuerte por las casas prefabricadas y ya comercializa viviendas listas para habitar que combinan diseño, tecnología y rapidez de entrega. Entre las propuestas más destacadas figura una mini casa de categoría premium, pensada tanto para vivienda permanente como para alquiler turístico o casa de huéspedes.
PUEDES VER: ALERTA en Estados Unidos: el IRS enviará agentes ARMADOS a domicilios de quienes cometieron esta falta
El modelo, desarrollado por la firma Tuscany Doors, se ofrece por US$125.000 e incluye el proceso completo de construcción, desde la base hasta el montaje final de la estructura. Se trata de una vivienda de una sola planta, con estética moderna, fachada negra y materiales de alta resistencia. Uno de sus principales atractivos es la rapidez: Walmart informa que el envío puede realizarse sin costo adicional y con plazos que van de siete a diez días dentro de Estados Unidos.
La cadena minorista amplía su negocio y apuesta por viviendas prefabricadas para todos los bolsillos.
Diseño, confort y eficiencia
El interior prioriza la luminosidad natural gracias a ventanales de gran tamaño que van casi de piso a techo. La estructura está reforzada con acero inoxidable y paneles estructurales aislantes de alto rendimiento, lo que mejora el confort térmico y acústico, además de reducir el consumo energético.
La superficie total ronda los 40 metros cuadrados, distribuidos en un área social amplia, un dormitorio independiente y un baño completo. La casa se entrega equipada con electrodomésticos, espacios de guardado y una zona de lavandería con lavadora y secadora verticales.
Como valor agregado, incorpora un sistema de captación de agua de lluvia aprobado por normativas ambientales de California, con la posibilidad de sumar paneles solares y otras soluciones sustentables. Su resistencia al fuego y a condiciones climáticas extremas la convierte en una opción de bajo mantenimiento.
La opción económica: vivir por menos de US$30.000
Para quienes buscan una alternativa más accesible, Walmart también comercializa una casa prefabricada de dos niveles por US$29.999. Este modelo incluye baño, instalación eléctrica y un sistema de armado simplificado mediante paneles numerados. Su diseño en forma de “T”, los materiales anticorrosión y el aislamiento acústico entre plantas permiten utilizarla como vivienda, oficina o espacio adicional en terrenos reducidos. Además, cuenta con ventilación protegida y mosquiteros, pensados para distintos climas.
Con estas propuestas, Walmart amplía su alcance más allá del comercio tradicional y se posiciona como un nuevo actor en el mercado habitacional prefabricado.
- 1
MUCHA ATENCIÓN, inmigrantes en EE. UU.: la embajada ofrece considerable suma de dinero y vuelo gratis a quienes se autodeporten
- 2
ALERTA, migrantes con Green Card: estos documentos son OBLIGATORIOS si sales de Estados Unidos en Navidad
- 3
ALERTA con esta sanción que amenaza a millones de inmigrantes: MULTAN con $5,000 a hispana por entrar sin inspección a EE. UU.
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90