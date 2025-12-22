ALERTA compradores: Walmart entra al negocio inmobiliario y lanza casa prefabricada "de millonarios"

El negocio inmobiliario dejó de ser exclusivo de constructoras tradicionales. Al igual que Amazon, Walmart decidió apostar fuerte por las casas prefabricadas y ya comercializa viviendas listas para habitar que combinan diseño, tecnología y rapidez de entrega. Entre las propuestas más destacadas figura una mini casa de categoría premium, pensada tanto para vivienda permanente como para alquiler turístico o casa de huéspedes.

El modelo, desarrollado por la firma Tuscany Doors, se ofrece por US$125.000 e incluye el proceso completo de construcción, desde la base hasta el montaje final de la estructura. Se trata de una vivienda de una sola planta, con estética moderna, fachada negra y materiales de alta resistencia. Uno de sus principales atractivos es la rapidez: Walmart informa que el envío puede realizarse sin costo adicional y con plazos que van de siete a diez días dentro de Estados Unidos.

La cadena minorista amplía su negocio y apuesta por viviendas prefabricadas para todos los bolsillos.

Diseño, confort y eficiencia

El interior prioriza la luminosidad natural gracias a ventanales de gran tamaño que van casi de piso a techo. La estructura está reforzada con acero inoxidable y paneles estructurales aislantes de alto rendimiento, lo que mejora el confort térmico y acústico, además de reducir el consumo energético.

La superficie total ronda los 40 metros cuadrados, distribuidos en un área social amplia, un dormitorio independiente y un baño completo. La casa se entrega equipada con electrodomésticos, espacios de guardado y una zona de lavandería con lavadora y secadora verticales.

Como valor agregado, incorpora un sistema de captación de agua de lluvia aprobado por normativas ambientales de California, con la posibilidad de sumar paneles solares y otras soluciones sustentables. Su resistencia al fuego y a condiciones climáticas extremas la convierte en una opción de bajo mantenimiento.

La opción económica: vivir por menos de US$30.000

Para quienes buscan una alternativa más accesible, Walmart también comercializa una casa prefabricada de dos niveles por US$29.999. Este modelo incluye baño, instalación eléctrica y un sistema de armado simplificado mediante paneles numerados. Su diseño en forma de “T”, los materiales anticorrosión y el aislamiento acústico entre plantas permiten utilizarla como vivienda, oficina o espacio adicional en terrenos reducidos. Además, cuenta con ventilación protegida y mosquiteros, pensados para distintos climas.

Con estas propuestas, Walmart amplía su alcance más allá del comercio tradicional y se posiciona como un nuevo actor en el mercado habitacional prefabricado.