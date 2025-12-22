ALERTA en Estados Unidos: el IRS enviará agentes ARMADOS a domicilios de quienes cometieron esta falta

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) aclaró en su portal oficial cuándo y por qué sus agentes pueden presentarse en el domicilio o negocio de un contribuyente, incluso sin aviso previo. Aunque este tipo de visitas no es habitual, la agencia reconoce que pueden ocurrir en contextos específicos vinculados a investigaciones formales.

¿Cuándo el IRS puede enviar agentes armados?

Dentro de su estructura, el IRS cuenta con una división especializada conocida como Investigación Criminal, integrada por agentes especiales con autoridad policial. Estos funcionarios son los únicos empleados armados de la agencia y actúan exclusivamente en casos de presuntos delitos federales.

Agentes armados solo actúan en casos de delitos fiscales graves.

A diferencia de otros representantes del IRS, estos agentes no gestionan cobros, no solicitan pagos inmediatos ni piden datos personales sensibles como el Número del Seguro Social (SSN). Su función se limita a investigar posibles crímenes financieros, no a resolver trámites tributarios comunes.

¿Qué delitos investiga la unidad criminal?

Según el IRS, los agentes especiales intervienen en casos relacionados con:

Fraudes fiscales graves.

Violaciones al Código de Rentas Internas.

Incumplimientos de la Ley de Secreto Bancario.

Lavado de dinero y delitos financieros asociados.

En estos escenarios, los oficiales pueden contactar al contribuyente sin previo aviso, ya sea mediante una visita directa, una llamada telefónica inesperada o incluso comunicándose con terceros vinculados al caso. También pueden utilizar plataformas digitales externas para enviar correos electrónicos oficiales.

¿Qué hacer si un agente del IRS llega a tu casa?

El IRS recomienda mantener la calma y verificar siempre la identidad del funcionario. Para ello, los contribuyentes pueden utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados disponible en el sitio oficial de la agencia. Además, los agentes especiales de Investigación Criminal están obligados a presentar credenciales policiales oficiales al iniciar cualquier diligencia. Este paso es clave para confirmar que se trata de un operativo legítimo y no de un intento de fraude o suplantación de identidad.

¿Cómo identificar una visita real del IRS y evitar fraudes?

Los estafadores suelen aprovechar el miedo para hacerse pasar por autoridades fiscales. Por eso, el IRS insiste en que ningún agente legítimo exige pagos inmediatos ni amenaza con arrestos en el acto. Si recibes una visita inesperada, verifica siempre las credenciales, no compartas información sensible y consulta los canales oficiales antes de tomar cualquier acción.