PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: para este grupo, entró en vigor la reducción de la validez del EAD
Miles de inmigrantes en EE. UU. enfrentan inseguridad laboral y económica tras la reducción de la vigencia de los permisos de trabajo por parte del USCIS.
El gobierno de Donald Trump anunció una nueva medida que afecta directamente a los inmigrantes que solicitan o renuevan su Documento de Autorización de Empleo (EAD card) en Estados Unidos. Según el USCIS, la medida limita de manera significativa la validez de los permisos de trabajo en el país, lo que genera preocupación entre quienes dependen de su EAD card para trabajar legalmente.
De acuerdo con Univision, esta decisión se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias, tras el ataque a dos guardias nacionales en Washington D.C. por parte de un asilado afgano la semana pasada.
¿Para qué grupos de inmigrantes se aplicó la reducción de la validez del permiso de trabajo en USA?
La medida entró en vigor el viernes y afecta a todos los inmigrantes cuyas solicitudes de permiso de trabajo se hayan presentado desde el 5 de diciembre, incluyendo las renovaciones pendientes. Según Univision, los grupos directamente afectados incluyen:
- Personas admitidas como refugiadas o a quienes se les haya concedido asilo.
- Solicitantes con suspensión de deportación o expulsión, o con solicitudes pendientes de estas protecciones.
- Inmigrantes con trámites de ajuste de estatus bajo la Ley de Inmigración y Naturalización (INA 245).
- Solicitantes de suspensión de deportación, cancelación de expulsión o exención según la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda Centroamericana (INA).
Esta medida genera incertidumbre entre los inmigrantes afectados, quienes ahora deben planificar con mayor anticipación la renovación de su permiso de trabajo para mantener activa su EAD card.
El gobierno acorta la validez de los permisos para revisar más a los solicitantes.
Nueva duración del Documento de Autorización de Empleo: un cambio drástico para inmigrantes
Anteriormente, los EAD card para estos grupos podían tener una validez de hasta cinco años; sin embargo, según Univision, la nueva regulación reduce el período máximo a 18 meses, tanto para las autorizaciones iniciales como para las renovaciones.
En años recientes, algunos permisos de trabajo en EE. UU. solo se otorgaban por dos años, por lo que este cambio representa un ajuste significativo respecto a los estándares previos.
Expertos en inmigración señalan que la reducción del Documento de Autorización de Empleo (EAD card) puede afectar la estabilidad laboral y financiera de miles de inmigrantes en Estados Unidos, dificultando el mantenimiento de la legalidad en su empleo. La USCIS recomienda que los solicitantes revisen las fechas de vencimiento y cualquier actualización de sus casos para evitar interrupciones en su permiso de trabajo.
