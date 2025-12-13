- Hoy:
- Partidos de hoy
- Universitario vs Alianza Lima Femenino
- Racing vs Estudiantes
- Atlético Nacional vs Medellín
- Barcelona vs Osasuna
- Flamengo vs. Pyramids
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Mundial de Clubes Vóley
- Tabla Liga Peruana de Vóley
ALERTA beneficiarios con IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025 y estas son las fechas de PAGOS
El Servicio de Impuestos Internos (IRS) ha confirmado, para la tranquilidad de sus beneficiarios, el depósito directo de un monto, programado para diciembre 2025.
¡Aviso muy importante! Recientemente, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos ha confirmado la implementación de un depósito directo extraordinario de $2,000, el cual empezará en este mes de diciembre 2025. Vale mencionar que la nueva medida tiene como finalidad dar un alivio a los contribuyentes y generar facilidades en la gestión de las obligaciones fiscales. ¿Cuál es el cronograma?
PUEDES VER: PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: para este grupo, entró en vigor la reducción de la validez del EAD
IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025, elegibilidad y más
Según información de los medios, entre los que resalta 'crunchybyte.in', a diferencia de otros pagos, el depósito de US$2.000 no se otorga de manera automática a todos los contribuyentes en EE. UU.
Este beneficio está diseñado para apoyar a personas y familias que tengan en cuenta ciertos criterios específicos. Los interesados deben comprender el proceso de reclamación para evitar posibles retrasos. Para acceder a este depósito, los contribuyentes deben cumplir con ciertas condiciones establecidas por el IRS:
IRS: aprueban depósito directo de $2,000 en diciembre 2025 y estas son las fechas de pagos.
- Los criterios más importantes incluyen el nivel de ingresos, el tipo de declaración de impuestos presentada y la situación tributaria del solicitante.
- Muchas veces, este pago está destinado a individuos con ingresos moderados o bajos, así como a los que presentaron sus declaraciones de impuestos dentro de los plazos establecidos.
- Es importante que quienes no hayan presentado su declaración para el año fiscal correspondiente lo hagan a la brevedad para poder calificar.
- Los contribuyentes que opten por el depósito directo para recibir reembolsos o pagos del IRS se beneficiarán, ya que el dinero se transferirá directamente a su cuenta bancaria, eliminando la espera por un cheque en papel y dejando atrás el riesgo de pérdida o retraso en la recepción de los fondos.
¿Cuáles son las fechas de pago y el procedimiento para los depósitos?
Con respecto a los pagos, IRS señaló que los abonos se llevarán a cabo a partir de mediados de diciembre de 2025, extendiéndose durante varias semanas hasta alcanzar a todos los beneficiarios elegibles. (No se ha confirmado las fechas exactas, día u hora).
La opción preferida para estos pagos es el depósito directo; no obstante, en situaciones donde no se cuente con información bancaria válida, el IRS podría optar por emitir cheques en papel. Es necesario que los contribuyentes que elijan el depósito directo mantengan actualizados sus datos bancarios en el sistema del IRS. Cualquier error en el número de cuenta o en la información puede atrasar el trámite.
- 1
¡INCREÍBLE! Esto es lo que gana Donald Trump como presidente de EE. UU. y lo que hizo con su "modesto" salario
- 2
ALERTA inmigrantes con Trump: Nueva York perderá 73 millones de dólares tras dar licencias de conducir a no ciudadanos en EE. UU.
- 3
PÉSIMA NOTICIA para inmigrantes con permisos de trabajo: para este grupo, entró en vigor la reducción de la validez del EAD
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Perulandia
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa
PRECIOS/ 49.90