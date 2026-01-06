Universitario aseguró su contrato hasta 2027 y ahora impacta al ser presentado en otro club

Universitario de Deportes tiene el objetivo de poder armar un equipo altamente competitivo y con varias alternativas para poder seguir rindiendo al más alto nivel en la Liga 1 2026. Por ello, concretaron la firma de un destacado atacante extranjero en un extenso contrato. Sin embargo, este jugador acaba de ser anunciado por otro equipo.

Universitario aseguró su contrato hasta 2027 y ahora fue presentado en otro club

Se trata de Sebastián Osorio, joven volante colombiano que venía destacando en las divisiones menores de Universitario, principalmente en la Liga 3. Su gran rendimiento llevó a que la dirección deportiva del club depositara grandes esperanzas en él y asegurara su continuidad hasta finales de 2027.

En los últimos meses se había informado que la intención era que Osorio pudiera obtener la nacionalidad peruana y así ser considerado dentro de la planificación del primer equipo. Sin embargo, en un giro sorpresivo, el jugador sorprendió a los hinchas al ser presentado como nuevo refuerzo de la Universidad César Vallejo, equipo que buscará luchar por el título de la Liga 2.

Sebastián Osorio posó con la camiseta de la César Vallejo en su presentación.

El colombiano fue presentado junto a otros fichajes destacados del club, como Brian Arias y Carlos Beltrán, y se mostró entusiasmado luciendo la camiseta del cuadro trujillano. Cabe destacar que Sebastián Osorio se incorporará a la UCV en calidad de préstamo, a la espera de la confirmación definitiva por ambas partes.

Universitario confirmó el préstamo de Sebastián Osorio

Minutos después, Universitario de Deportes confirmó la noticia del préstamo del jugador en sus canales oficiales. "Éxitos, Sebastián. Nuestro mediocampista Sebastián Osorio Martínez jugará a préstamo en la Universidad César Vallejo esta temporada. ¡Mucha suerte esta temporada", fue el mensaje que dejó el club en sus redes sociales.

Universitario anunció el préstamo de Sebastián Osorio para el 2026.

Con esta salida confirmada, el volante de 17 años tendrá la oportunidad de poder adquirir minutos en el fútbol profesional y demostrar todo su talento, pensando en poder volver al cuadro crema para pelear un puesto.

Sebastián Osorio había manifestado su intención de jugar en Universitario

Consciente de su gran rendimiento durante la temporada 2025, Sebastián Osorio manifestó que se encontraba preparado para poder rendir al máximo nivel con la camiseta de Universitario, aunque lamentó que su nacionalidad sea un inconveniente.

"Yo me siento 100 % preparado para jugar con la máxima categoría, sé que por la nacionalidad a veces se cierran puertas. Ya está a un pasito y me encuentro trabajando para poder jugar en la Primera División", había mencionado el jugador en una entrevista con el periodista César Mosquera.