Dulanto quedó rendido y elogió a ex Emelec que jugará en Universitario el 2026: "Aportará mucho"

Universitario de Deportes se viene reforzando con importantes fichajes para competir de gran manera en la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores 2026. Uno de los recientes futbolistas que se sumó al cuadro dirigido por Javier Rabanal es Caín Fara, ex Atlanta de Argentina. Hace poco, Gustavo Dulanto, nuevo jale de Sport Boys resaltó su llegada a Ate.

Gustavo Dulanto elogió a ex Emelec que firmó por Universitario para el 2026

Mediante una reciente entrevista que brindó a PBO Campeonísimo, la flamante incorporación de la 'Misilera' sorprendió al revelar que ya tenía conocimiento de Fara tras su paso por Rosario Central del 2016 al 2017. Del mismo modo, destacó a lo grande las características de juego que posee el integrante del elenco estudiantil.

"A Caín (Fara) lo conozco de Central (Argentina), es un central zurdo, aportará mucho a Universitario, tiene experiencia, sabe salir jugando", manifestó el ex ADT de Tarma.

Por otro lado, Dulanto también decidió compartir una anécdota que vivió recientemente con el nuevo refuerzo de Sporting Cristal, Cristiano Da Silva. En sus declaraciones, el zaguero del conjunto rosado recordó la memorable etapa que pasaron en el elenco de Moldavia; a su vez, subrayó la importancia de la institución a la que acaba de arribar esta temporada.

"Con Cristiano sí compartí lindos momentos en el Sheriff Tiraspol. Me lo encontré en el Jockey hace 4 días, fue un reencuentro muy emotivo porque la verdad lo le había escrito para vernos. El destino quiso que me lo cruzara para hablar sobre el club al que ha llegado, Cristal es muy ordenado, hice mis inferiores ahí y le dije que se prepare para jugar en altura porque él no sabe lo que es eso", acotó 'Pochito'.

Caín Fara jugó en Emelec durante la temporada 2023

Caín Fara adquirió una vital experiencia durante su paso por Emelec de Ecuador. El zaguero gaucho participó de un total de 18 partidos oficiales por la LigaPro y Copa Sudamericana 2023, de las cuales marcó un gol. Posteriormente fichó por Atlanta de la Primera Nacional de Argentina.