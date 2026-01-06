Sport Boys está en riesgo de no jugar la Liga 1 2026 debido a deudas

La Liga 1 2026 está a punto de realizar el sorteo con el fixture de la nueva temporada, con lo que se conocerá la programación oficial de la competencia, partidos y cómo se realizarán ambos torneos (Apertura y Clausura). Sin embargo, la alarma se enciende por uno de los 18 clubes que se encuentran en el registro de cara a la próxima disputa del título nacional.

Se trata de Sport Boys, ya que, según fuentes de Líbero en la Videna, el actual administración del club, liderada por Martín Noriega, no ha cumplido con regularizar un importante monto pendiente con la Agremiación de Futbolistas Profesionales del Perú (Safap) y con la FPF.

Esta cuantiosa deuda pone en riesgo la participación del equipo del Callao, que podría perder su licencia para la próxima edición de la Liga 1, la cual está cerca de iniciarse entre la última semana de enero y los primeros días de febrero.

Precisamente, el área de Licencias de la FPF es la encargada de evaluar el caso y deberá tomar una decisión final en los próximos días. En caso de que Sport Boys no cumpla con sus pagos, será notificado y volvería a ser suspendido, como ocurrió en la temporada 2025, hasta que honre su deuda o, en el peor de los escenarios, quedaría fuera del campeonato nacional.

Recordemos que hay un antecedente cercano en enero del año pasado; Sport Boys fue sancionado con la suspensión de su licencia durante 10 días, sin embargo, pudo subsanar con los pendientes económicos y jugó en la máxima competencia del fútbol peruano.

Líbero intentó contactar a la actual administración ‘chalaca’ para conocer la versión del club, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

Sport Boys inició con su pretemporada 2026

Lejos de los problemas administrativos, Sport Boys se enfoca en comenzar la Liga 1 y desde el pasado lunes 5 de enero inició con su preparación y trabajos en Lurín, bajo el mando del entrenador colombiano Jaime de la Pava.