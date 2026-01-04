Se fue sin pena ni gloria de Sporting Cristal y ahora firmó por Atlético Grau para 2026: "Tu casa"

Atlético Grau viene armando su plantel para afrontar la Liga 1. Tras la llegada de Ángel Comizzo a la pretemporada 2026, los 'Blancos' arrancaron con los trabajos respectivos pensando en el título nacional. Pero también, la directiva sigue enfocada en asegurar a sus figuras más emblemáticas.

Atlético Grau anunció a ex Sporting Cristal para la temporada 2026

Bajo ese escenario, a través de las redes sociales, la institución norteña hizo oficial la permanencia del lateral izquierdo Elsar Rodas. El futbolista firmó contrato con el club por todo el 2026, donde luchará por alcanzar grandes objetivos.

"¡Piura es tu casa, Elsar! Por quinto año consecutivo, este 2026 nuestro jugador albo, Elsar Rodas, volverá a defender nuestros colores. ¡Vamos Grau!", fue el mensaje que dejaron 'Los Académicos' en su cuenta de 'X', antes Twitter.

Atlético Grau anunció la renovación de Elsar Rodas por todo el 2026

Rodas ya es uno de los futbolistas con mayor historia en Atlético Grau. De hecho, en la escuadra norteña, el también interior izquierdo suma la cantidad de 115 encuentros desde su llegada en 2022, asimismo 2 goles y 9 asistencias.

A sus 31 años, el lateral peruano tiene la experiencia de haber defendido a icónicos elencos del balompié nacional como Atlético Mineiro, Los Caimanes, Sporting Cristal, Juan Aurich, César Vallejo y Atlético Grau.

Elsar Rodas y su paso por Sporting Cristal

Elsar Rodas fichó por Sporting Cristal en el 2015. Pese a que llegó por todo lo alto al elenco bajopontino, apenas pudo afrontar 1 compromiso. Daniel Ahmed, quien era el técnico de ese momento no le dio mucho protagonismo, a tal punto de ser 'borrado' del plantel. En búsqueda de más oportunidades, el defensor decide dejar el cuadro de La Florida y firmar por Juan Aurich de Chiclayo.