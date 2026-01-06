Alexis Cossio, ex Sporting Cristal, remece el mercado y firma por club de Liga 1 2026: "Se suma"

Uno de los jugadores que se ha ganado el reconocimiento de los hinchas peruanos es Alexis Cossio. El lateral izquierdo fue campeón con Sporting Cristal y Alianza Lima, dejando en claro su huella para los libros de nuestro balompié. Ahora, este mercado de pases toma relevancia en su entorno al conocer que jugará en importante club de la Liga 1 2026.

Alexis Cossio tendrá nuevo club en la Liga 1 2026

Luego de su estadía en el 2025 con Alianza Atlético de Sullana, ahora el lateral izquierdo de 30 años llegó a un acuerdo con Comerciantes Unidos. Según pudo informar el periodista Ernesto Jerónimo Macedo de L1 MAX, el ex Sporting Cristal y Alianza Lima asumirá un nuevo reto con los de Cutervo en busca de permanecer en la máxima categoría.

"Información de Comerciantes Unidos: El lateral izquierdo Alexis Cossio se suma al cuadro de Cláudio Biaggio y afrontará la Liga 1 2026. Procedente de Alianza Atlético de Sullana.", informó el mencionado periodista en su cuenta oficial de 'X'.

Alexis Cossio jugó el 2025 con Alianza Atlético de Sullana.

Justamente, el futbolista de 30 años vivía una incertidumbre al cierre del 2025, ya que en redes sociales se despidió oficialmente de Alianza Atlético. Con el objetivo de permanecer en Primera División, Cossio afrontará este gran reto que lo puede hacer brillar como una de las figuras de las 'Águilas'.

"Antes de llegar, tenía un gran objetivo en mente y era poder entrar en la historia del club. Fue un año con muchas altas y bajas, costó demasiado, pero se logró. Dicen que para conseguir cosas distintas e importantes, hay que hacer sacrificios que nadie más hace y eso es lo que intento cada día. Gracias Diosito por regalarme momentos únicos, permitirme dejar huella y seguir cumpliendo objetivos. Gracias al club por abrirme las puertas, a cada trabajador que nos recibía todos los días con una sonrisa y dispuestos a ayudar, todos queríamos poner al club en lo más alto.", escribió Alexis Cossio para despedirse del 'Vendaval'.

¿En qué clubes jugó Alexis Cossio?