Sonó en Universitario y ahora expresó su alegría de jugar junto a Guerrero en Alianza: "Mi ídolo"

En medio del mercado de pases 2026, Alianza Lima sorprendió con el fichaje del delantero Luis Ramos procedente de América de Cali. Pese a vivir un buen momento con los 'Diablos Rojos', el futbolista decidió dejar tierras colombianas para firmar por los blanquiazules hasta la temporada 2028.

Luego de sus primeros días de entrenamiento, el atacante de la 'Bicolor' se pronunció ante los medios y reveló sentirse muy alegre de volverse a ver con algunos seleccionados nacionales, asimismo, destacó la rutina que se vive en la pretemporada 2026.

"La verdad que muy bien, feliz de poderme reencontrar con algunos compañeros que tuvimos en la selección y los que se han integrado. Estamos haciendo un lindo grupo y el entrenamiento está súper bien para poder afrontar lo que viene", sostuvo Ramos.

(Video: Willax Deportes)

Luis Ramos señaló que su sueño fue jugar en Alianza Lima con Paolo Guerrero

De otro lado, Luis Ramos admitió que una de sus razones para llegar a Alianza Lima se debió al deseo de compartir equipo con Paolo Guerrero. "Sí obviamente son unas de la cosas que me hicieron venir, aprender mucho de él también. Tenía el sueño de poder jugar al lado de mi ídolo y creo que hoy en día es un sueño cumplido para mí", añadió el delantero de 26 años.

Paolo Guerrero renovó contrato con Alianza Lima por todo el 2026

Finalmente, el exjugador de Cusco FC se dirigió a la hinchada de Alianza Lima y subrayó que una de sus prioridades será convertirse en el nuevo goleador del equipo, además apunta al título nacional con los íntimos este 2026.

"Van a encontrar un profesional que es íntegro con su trabajo, con la institución. Se van a encontrar con una persona con mucha hambre de gol y ganas de campeonar", sentenció el ariete nacional.