Carlos Zambrano deja inesperado comentario al ver que Luis Advíncula dejó Boca: "Sinceramente..."

Uno de los jugadores que decidió referirse a la llegada de Luis Advíncula a Alianza Lima fue Carlos Zambrano. El capitán dejó un firme comentario luego de saber que el 'Rayo' no seguirá en Boca Juniors y reforzará al equipo blanquiazul desde el 2026.

Como se conoce, el plantel liderado por Pablo Guede tenía programado su viaje a Uruguay para afrontar la Serie Río de la Plata. Toda la delegación de Alianza Lima se concentró en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, sabiendo que tienen los días contados para sus próximos partidos oficiales de Liga 1 y Copa Libertadores.

Dentro de este panorama, se reveló desde Argentina que Luis Advíncula se desvinculó de Boca Juniors para quedar como agente libre en este mercado de pases. Ante ello, Alianza Lima puso un pie por delante para tener al lateral peruano y solo restan definir ciertos detalles para hacer oficial su incorporación a tienda blanquiazul.

"No sé. Quiero hablarlo con él. Todavía no ha firmado. Hasta que firme bien. ¿Gran refuerzo? Sinceramente, sí. Ya lo esperamos en Uruguay", fueron las palabras de Carlos Zambrano al ser consultado sobre Luis Advíncula a Alianza Lima.

(VIDEO: Jordy Flores)

Ahora, solo queda aguardar que Boca Juniors haga oficial la salida definitiva de Luis Advíncula a inicios de este 2026. Posterior a ello, que Alianza Lima lo presente por todo lo alto a su afición, sabiendo que esta temporada tienen el firme objetivo de ser campeones nacionales y evitar el tetracampeonato de los cremas.

Luis Advíncula mantenía contrato con Boca Juniors

El lateral de la selección peruana tenía contrato vigente con Boca Juniors hasta fines del 2026. Sin embargo, el club y jugadores llegaron a un acuerdo para rescindir el vínculo de una vez por todas en este mercado de pases. Ahora, Luis Advíncula queda libre para jugar por cualquier club del continente.