Luis Advíncula se va oficialmente de Boca y revelan dónde jugará: "Va a seguir en..."

¡Fin de la novela! Luis Advíncula se desvinculó oficialmente de Boca Juniors tras 5 temporadas en Argentina y continuará con su carrera profesional en el Perú. El lateral incaico se convertirá en nuevo futbolista de un gigante de la Liga 1 y los hinchas están totalmente emocionados, aunque todavía falta la pronunciación oficial por parte de ambos clubes. ¿Será Sporting Cristal?

El periodista Emiliano Raddi informó mediante sus redes sociales que el 'Rayo' llegó a un acuerdo con el 'Xeneize' para la rescisión de su contrato y tiene todo arreglado con un club de nuestro país. Este elenco es Alianza Lima, que desde hace semanas luchaba por contratar al defensor de la selección peruana y finalmente se consiguió el batacazo en el mercado de fichajes.

Luis Advíncula no va más en Boca.

Como sabemos, Luis Advíncula todavía tenía contrato por un año más en Boca Juniors, pero el elenco azul y oro se encontraba depurando su plantel y, además, nuestro compatriota había perdido protagonismo en su banda, por lo que quería ir a un equipo en el que pueda tener mayor continuidad. Se rumoró mucho una vuelta a Sporting Cristal, pero la realidad es que los celestes no pudieron competir en lo económico con los blanquiazules.

De esta manera, Alianza Lima tendrá a su nuevo lateral para la Serie Río de La Plata que comienza esta semana, por lo que el 'Rayo' sorprenderá uniéndose al plantel en Uruguay, según informó el periodista Denilson Barrenechea. Recordemos que los íntimos querían con urgencia cubrir el puesto de defensor por derecha debido a que hace poco decidieron no renovarle a Guillermo Enrique.

¿En qué clubes ha jugado Luis Advíncula?

El mundialista con la selección peruana ha pasado por los siguientes clubes a lo largo de su carrera profesional: