Con el fichaje de Luis Advíncula, Alianza Lima y su astronómico valor de mercado del 2026

Alianza Lima es noticia del momento tras conocerse que tendrá un fichaje estrella como Luis Advíncula. El lateral peruano proviene de Boca Juniors y ahora tendrá un nuevo reto como la Liga 1, así como superar la fase preliminar de la Copa Libertadores 2026. El elenco blanquiazul sigue sorprendiendo en este mercado de pases y ahora su cotización se eleva considerablemente para impacto de aficionados.

Alianza Lima y su valor de mercado tras llegada de Luis Advíncula

Uno de los aspectos que resalta en Alianza Lima de cara al inicio de los duelos oficiales del 2026 es su valor de mercado. La llegada de futbolistas de jerarquía en este mercado de pases no deja de sorprender a la afición, quien ahora sumará a un referente de la selección peruana como Luis Advíncula.

Alianza Lima y su valor de mercado previo a la llegada de Luis Advíncula. Foto: Transfermarkt.

Previo a la llegada de Luis Advíncula, Alianza Lima registraba un valor de 15.48 millones de euros con todo el plantel que se encuentra en Uruguay para afrontar la Serie Río de la Plata 2026. Vale indicar, que Luis Advíncula tiene una cotización de 200 mil euros a sus 35 años de edad, por lo que ahora los blanquiazules valen 15.68 millones de euros a estas alturas del 2026.

Evidentemente, Luis Advíncula ha ido decayendo su valor de mercado conforme han pasado las temporadas, pero se recuerda que el lateral derecho llegó a tener una cifra de 3 millones de euros cuando defendía las camisetas de Tigres UNAL y Rayo Vallecano en el año 2018.

Top 5 de los jugadores más caros de Alianza Lima

Estos son los futbolistas con mejor cotización en Alianza Lima para la temporada 2026: