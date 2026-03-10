La portavoz del Departamento de Estado de EE. UU., Natalia Molano, señaló recientemente que Washington está reestableciendo su presencia diplomática en Caracas, Venezuela. Asimismo, resaltó que ahora es responsabilidad del régimen venezolano pedir la apertura de sus consulados en ciudades como Miami. ¿Qué impacto esto a nivel global?

Departamento de Estado expone las consecuencias del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela

‘NTN24’ compartió las últimas declaraciones de Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. La autoridad destacó que la reanudación de relaciones diplomáticas “facilitará muchas cosas y tendrá un impacto positivo en los ciudadanos venezolanos que han enfrentado dificultades para obtener sus documentos oficiales, como pasaportes”.

“Esta parte consular es muy importante porque va a facilitar que diplomáticos estadounidenses puedan trabajar y apoyar esta estrategia desde Caracas sino también que diplomáticos venezolanos puedan trabajar y coordinar con las autoridades estadounidenses desde el suelo estadounidense donde pueden tener una representación”, señaló.

En relación con la posible apertura de consulados de Venezuela en Estados Unidos, mencionó que todo ello dependerá de la solicitud de permisos por parte de las autoridades en Caracas. “Depende de las autoridades interinas en Venezuela, que ellos decidan operar dentro de Estados Unidos”, agregó.

Recordemos que, en enero del 2019, Nicolás Maduro ordenó el cierre total de la Embajada y todos los consulados en Estados Unidos, esto como respuesta al reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela por parte de la Casa Blanca.

¿Este balance es favorable para los ciudadanos venezolanos?

Por su parte, días previos, el secretario del interior de EE. UU., Doug Burgum, calificó como “fantásticamente positivo” el balance de su última visita a Venezuela, la cual precedió a un comunicado emitido por el Departamento de Estado de Estados Unidos.

Asimismo, Burgum enfatizó que el compromiso de EE. UU. se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que establezca las condiciones necesarias para una transición pacífica hacia un gobierno democráticamente elegido.