Recientemente, en el programa Conversación, de ‘KKTC’, Gloria Torres-Herbeck, representante de la Alianza de Chicanos, Hispanos y Latinoamericanos (ACHLA), se compartieron más detalles sobre el funcionamiento del documento denominado Delegación de la Autoridad de los Padres (DOPA). ¿Por qué tiene mucha relevancia en los inmigrantes en EE. UU.?

Este formulario CLAVE se convirtió en una opción legal para los inmigrantes en este estado

Vale mencionar que el formulario DOPA es muy necesario en Estados Unidos para todas las familias de inmigrantes. Permite entender los derechos y responsabilidades que tienen los padres en el contexto educativo y social. Torres-Herbeck, en conversación con el medio en mención, señaló la importancia de este recurso para empoderar a este grupo.

Asimismo, el documento hace posible que se fomente una participación activa de los progenitores en la toma de decisiones que afectan a sus hijos en el país americano.

Según lo expuesto por Torres-Herbeck, DOPA ofrece a los padres la posibilidad de nombrar a un adulto responsable para el cuidado de sus hijos en situaciones imprevistas que les impidan atender a sus menores o cuando enfrenten conflictos con las autoridades migratorias.

Para acceder al formulario DOPA en español o recibir orientación legal, se puede visitar ACHLA o el sitio web LawHelpMN.org. Asimismo, existen enlaces útiles que brindan información sobre recursos legales en Minnesota, como 'Conoce tus Derechos' de SMIILD, 'Ayuda legal en Minnesota' en LawHelpMN.org, y la ACLU Minnesota en www.aclu-mn.org.

La importancia y el objetivo de DOPA en EE. UU.

Es bueno saber que el formulario DOPA es una herramienta legal fundamental para las familias inmigrantes en Estados Unidos. Hace posible que los padres puedan nombrar a un tutor de confianza que se encargue del cuidado de sus hijos y que pueda tomar decisiones médicas y escolares en caso de que los padres sean arrestados o deportados.

De esta manera, se busca garantizar la continuidad del bienestar y la educación de los menores en situaciones de crisis, en medio de la dura política migratoria que enfrentan los extranjeros en EE. UU.